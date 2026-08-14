Nghịch lý trên thị trường bất động sản Hà Nội
Dù thanh khoản chững lại do nhà đầu tư thận trọng chờ đợi các bản quy hoạch phân khu chi tiết, thị trường biệt thự, nhà liền kề Hà Nội vẫn ghi nhận mức giá neo cao. Đáng chú ý, phân khúc này được dự báo sẽ đón nhận một làn sóng nguồn cung khổng lồ trong giai đoạn từ nay đến năm 2029.
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Nguồn cung "ấm" dần nhờ các dự án hiện hữu
Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2026 của Savills cho thấy, rổ hàng biệt thự và nhà liền kề đang duy trì sự mở rộng ổn định. Tuy nhiên, sự gia tăng này không đến từ việc ồ ạt tung ra các dự án mới.
Thay vào đó, nguồn cung mới tiếp tục tập trung chủ yếu tại các giai đoạn triển khai tiếp theo của những dự án hiện hữu, đi kèm với một số lượng khá hạn chế các dự án mới được mở bán. Mặc dù lượng hàng sơ cấp nhìn chung chỉ duy trì ở mức ổn định trong quý, tổng nguồn cung của toàn thị trường phân khúc thấp tầng vẫn ghi nhận mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh một xu hướng mở rộng ổn định thay vì sự gia nhập ồ ạt của các dự án mới.
Nghịch lý: Giao dịch chững lại, giá vẫn "neo" cao
Một điểm đáng chú ý của thị trường quý 2 là sự chững lại của các hoạt động giao dịch. Nguyên nhân chính xuất phát từ tâm lý của người mua. Sau khi Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội được công bố, giới đầu tư có xu hướng trở nên thận trọng hơn. Dù bản quy hoạch này đã phác thảo định hướng khung phát triển trong dài hạn, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn quyết định giữ trạng thái "chờ đợi" các quy hoạch phân khu chi tiết được ban hành trước khi chính thức xuống tiền.
Tuy nhiên, sự suy giảm về lượng giao dịch không hề kéo theo sự đi xuống của mặt bằng giá. Theo dữ liệu báo cáo, giá bán sơ cấp của biệt thự, liền kề tại Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Trên thị trường mua đi bán lại, giá thứ cấp thậm chí còn tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Bức tranh thị trường nhà thấp tầng Hà Nội trong tương lai gần được dự báo sẽ cực kỳ sôi động. Thị trường dự kiến sẽ đón nhận một lượng lớn nguồn cung đổ bộ từ cả các dự án hiện hữu lẫn các dự án hoàn toàn mới.
Cụ thể, sẽ có gần 6.000 căn dự kiến được mở bán ngay trong phần còn lại của năm 2026. Bước sang giai đoạn 2027 – 2029, con số này sẽ bùng nổ lên tới khoảng 28.000 căn.
Đánh giá về triển vọng thị trường, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho biết việc thành phố đẩy nhanh triển khai hạ tầng giao thông kết hợp cùng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại sự rõ ràng hơn về định hướng phát triển.
Động lực này sẽ trực tiếp củng cố đà mở rộng của các dự án nhà ở trải khắp các khu vực ngoại thành của thành phố. Về dài hạn, chính quá trình đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian đô thị sẽ tiếp tục là đòn bẩy thép thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nhà ở tại Thủ đô.
Nhịp sống thị trường