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Biến động nhân sự tại Saigon Glory

| | Bất động sản

Mới chỉ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Saigon Glory được vài tháng, ông Hồ Thanh Bảo đã rời vị trí này, người thay thế là bà Lê Nguyễn Ngọc Trân.

Ngày 13/8/2026, Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) đã có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, bà Lê Nguyễn Ngọc Trân (SN 1993) là Chủ tịch công ty, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay ông Hồ Thanh Bảo. Đồng thời, bà Ngọc Trân cũng thay ông Bảo làm người được ủy quyền phần vốn góp 23.000 tỷ đồng tại Saigon Glory.

Đáng chú ý, ông Hồ Thanh Bảo mới chỉ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch công ty từ tháng 4/2026, thay ông Trần Thanh Tú.

Ngoài bà Lê Nguyễn Ngọc Trân, Saigon Glory còn có một người đại diện theo pháp luật khác là ông Nguyễn Vũ Hải (SN 1973)- Tổng Giám đốc.

Biến động nhân sự tại Saigon Glory - Ảnh 1.

Tổng quan dự án The Spirit of Saigon. Ảnh: CĐT

Saigon Glory được biết đến là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon (TP.HCM). The Spirit of Saigon được xây dựng trên diện tích hơn 8.500m2, gồm 2 tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, phần đế cao 7 tầng và tầng hầm nối liên với nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm Sài Gòn với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính.

Ban đầu, Saigon Glory là công ty con do Tập đoàn Bitexco của anh em doanh nhân Vũ Quang Hội, Vũ Quang Bảo, sở hữu 100% vốn.

Này 20/09/2024, đại diện người sở hữu trái phiếu Saigon Glory đã có văn bản đồng ý việc Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (công ty mẹ của Saigon Glory) được phép chuyển nhượng tài sản bảo đảm trái phiếu là phần vốn góp tại Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội).

Việc chuyển nhượng này không làm thay đổi nghĩa vụ của Saigon Glory với người sở hữu trái phiếu và các nghị quyết đã được trái chủ thông qua trước đó.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Saigon Glory hơn 5.065 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức âm hơn 12.445 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng mạnh từ 7.000 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 23.000 tỷ đồng.

Năm 2025, doanh nghiệp có lãi ròng hơn 1.500 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 15.935 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả cũng giảm từ 25.347 tỷ đồng về gần 16.995 tỷ đồng, chi tiết các khoản dư nợ (nợ ngân hàng, vay từ phát hành trái phiếu....) không được công bố.

Theo thông tin trên HNX, trong khoảng thời gian từ 26-28/5/2026, Saigon Glory đã tiến hành mua lại tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu các mã SGL-2020.06,SGL-2020.07, SGL-2020.08, SGL-2020.09 và SGL-2020.10.

Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Saigon Glory

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