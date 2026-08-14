Biến nhà cũ thành không gian xanh mát với khu vườn và hồ cá Koi

Điểm nhấn của ngôi nhà là mặt tiền sử dụng gạch kính. Vật liệu này cho phép ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Khi ánh nắng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, bề mặt gạch kính tạo nên những hiệu ứng phản chiếu sinh động, giúp mặt tiền trở nên mềm mại và giàu sức sống.

Bên trong, năm khoảng vườn được bố trí xen kẽ giữa các không gian chức năng. Cây xanh xuất hiện từ sân trước, giếng trời đến những khoảng đệm trong nhà, góp phần tăng khả năng thông gió, giảm cảm giác bí bách và mang thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống hằng ngày.

Ở khu vực trung tâm là hồ cá Koi, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa góp phần điều hòa vi khí hậu. Sự kết hợp giữa cây xanh, mặt nước và ánh sáng tự nhiên giúp không gian luôn mát mẻ, tạo cảm giác thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Một chi tiết đáng chú ý khác là lớp sỏi được rải trên hệ mái kính. Giải pháp này giúp giảm cường độ ánh nắng chiếu trực tiếp xuống không gian bên dưới, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng thú vị khi tia nắng xuyên qua các viên sỏi.

Sau quá trình cải tạo, ngôi nhà không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn mang đến chất lượng sống khác biệt. Việc tận dụng cây xanh, ánh sáng tự nhiên và những khoảng mở đã biến không gian cũ thành một nơi ở yên bình, thoáng đãng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và gắn kết của cả gia đình.