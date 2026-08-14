Cận cảnh bên trong khu chung cư bị hô biến thành ký túc xá ở TP.HCM



Chung cư Hưng Ngân (Hưng Ngân Garden) là dự án khu nhà ở cao tầng và phức hợp thương mại với quy mô gồm 4 block cao 22 tầng, với 1.328 căn hộ. Hiện dự án đã được đưa vào sử dụng 3 block với khoảng 933 căn hộ, cư dân gần như đã được lấp đầy.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của PV cho thấy nhiều căn hộ đã biến thành các ký túc xá cho sinh viên thuê. Mỗi căn hộ dao động từ 63m2 – 68m2 nhưng được bố trí tới 24 giường ngủ.

Không gian phòng ngủ tại một căn hộ tại tầng 14 Block A2 được chia nhỏ và bố trí nhiều tầng giường nhằm san sát, chồng lớp lên nhau.

Thậm chí hầu hết các giường trên tầng 3 không hề có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ người nằm trên cao bị ngã, đặc biệt trong lúc ngủ hoặc di chuyển.

Với diện tích khoảng 68m², việc bố trí giường cho 24 người tương đương trung bình chỉ khoảng 2,83m²/người, chưa tính riêng diện tích bếp, nhà vệ sinh, lối đi và các khu vực sinh hoạt khác. Điều này đã sai với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 về nhà ở quy định diện tích ở tối thiểu đối với nhà ở ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên là 4m²/người.

Phòng khách của các căn hộ cũng được tận dụng để kê thêm giường tầng, biến không gian sinh hoạt chung thành nơi nghỉ ngơi, nhằm tăng tối đa số lượng chỗ ở cho người thuê. Việc bố trí dày đặc giường khiến diện tích sinh hoạt, lối đi và không gian sử dụng chung bị thu hẹp đáng kể.

Mỗi căn hộ chỉ có 2 phòng vệ sinh nhưng phải đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 22-24 người. Gần như mọi khoảng không trong căn hộ đều được tận dụng để bố trí giường, đồ dùng cá nhân và các khu vực sinh hoạt.

Khu vực bếp cũng trở thành nơi lưu trữ đồ dùng cá nhân khi tủ, kệ và các vật dụng được bố trí xen kẽ, chen chúc. Cách sắp xếp này khiến không gian nấu nướng, sinh hoạt vốn đã hạn chế càng trở nên bí bách và thiếu khoảng trống sử dụng.

Theo các sinh viên, ngoài tiền thuê được tính theo vị trí giường, dao động khoảng 1,29-1,39 triệu đồng/người/tháng, mỗi sinh viên còn được yêu cầu đóng từ 4 – 5 tháng tiền cọc; 500.000 đồng tiền thẻ thang máy; 500.000 đồng tiền gửi xe máy (nếu có). Thậm chí, có sinh viên đã đóng số tiền lên đến hơn 19 triệu đồng.

“Vì tin vào môi giới mà những sinh viên xa gia đình lên thành phố học như bọn em đã bị đẩy vào ở một nơi quá khổ sở. Vì sợ chuyển đi sẽ mất tiền cọc nên bọn em đành cố ở lại, nhưng càng ở càng thấy khổ sở đủ đường, thiếu không gian để học tập và sinh hoạt. Xa bố mẹ, lại phải sống trong điều kiện như vậy, nhiều lúc bọn em vừa bất lực vừa lo lắng nhưng không biết phải làm gì”, T. – sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic – chia sẻ.