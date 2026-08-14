Hà Nội tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường nhằm rà soát kết quả triển khai chiến dịch 45 ngày, đồng thời thống nhất các giải pháp tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết: Tổng số thửa đất đã có trong bản đồ theo chính quyền địa phương hai cấp của thành phố là hơn 4,9 triệu thửa.

Qua gần 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, Sở đã phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu cho hơn 2,7 triệu thửa đất; đồng thời hoàn thành dữ liệu theo tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống được gần 1,8 triệu thửa.

Với kết quả đạt được tính đến nay, thành phố Hà Nội đang xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố đạt kết quả cao trong đợt triển khai chiến xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Ông Nguyễn Minh Tấn cho biết: Từ nay đến ngày 25-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phấn đấu hoàn thành công tác biên tập bản đồ địa chính, đảm bảo phủ kín dữ liệu không gian của thành phố.

Sở cũng phấn đấu tạo lập cơ sở dữ liệu cho khoảng 3 triệu thửa đất; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 1,8 triệu thửa đất (chủ yếu là đất nông nghiệp). Phấn đấu đến ngày 25-8, hoàn thành liên kết với dữ liệu không gian đối với 2,3 triệu thửa đất.

Tại cuộc họp trực tuyến, đại diện một số xã, phường có tỷ lệ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt thấp đã chia sẻ khó khăn trong quá trình triển khai. Đa phần còn vướng mắc do chưa có mã định danh của các tổ chức kinh tế, đất tôn giáo - tín ngưỡng...

Chủ sử dụng không có mặt tại địa phương hoặc đã chết; giấy chứng nhận cấp cho người nước ngoài. Nhiều thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận nên khó đảm bảo tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá: Qua đợt cao điểm, các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị đã quyết liệt triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu. Mặc dù vậy, bên cạnh nhiều xã, phường làm tốt, vẫn còn một số địa phương làm chậm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường, hiện nay các văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã khá đầy đủ, nhưng khó khăn ở cơ sở vẫn còn. Do đó, đồng chí yêu cầu trong những ngày tới, Sở cử các đoàn công tác xuống các xã, phường để tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện, nhất là tại các địa phương đang có tỷ lệ đạt thấp nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chung.

Khẳng định kết quả bước đầu cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đồng thời nhấn mạnh, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi phải điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện theo hướng quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc và rõ tiến độ.

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm điểm tiến độ hằng ngày, tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm kế hoạch đã thống nhất, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của Hà Nội trong tháng 8-2026, bảo đảm dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống, kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển chính quyền số của Thủ đô.