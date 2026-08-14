Thay đổi hình thức sử dụng đất đối với 'đất vàng' 11A Cát Linh

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 4256/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 về việc chuyển hình thức sử dụng 2.199,5m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tại khu đất số 11A Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa (trước đây là phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Lý do thay đổi là vì Công ty CP Bình Minh Group có đơn đề nghị chuyển hình thức sử dụng đất.

UBND TP.Hà Nội giao Bình Minh Group liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP.Hà Nội để xác định giá đất tính tiền thuê đất theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chuyển hình thức sử dụng đất; thực hiện truy nộp các nghĩa vụ tài chính khác còn thiếu (nếu có) theo quy định;....

Các ngành, các chấp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành để hướng dẫn Bình Minh Group thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Về khu đất số 11A Cát Linh, ban đầu Công ty CP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim) sở hữu "đất vàng" này với mục đích xây dựng dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp cao.

Đến ngày 23/8/2017, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định số 5853/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.505m2 đất tại địa chỉ 11A Cát Linh do Sunprotexim quản lý, sử dụng; giao cho Bình Minh Group thuê để tiếp tục sử dụng cùng với tài sản nhận chuyển nhượng làm trụ sở làm việc và cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Thời hạn chuyển nhượng hợp đồng thuê đến ngày 27/8/2054.

Ngày 17/ 6/2020, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2543/QĐ-UBND liên quan đến Dự án Tòa nhà Văn phòng làm việc, cho thuê và của hàng giới thiệu sản phẩm tại địa chỉ số 11A Cát Linh.

Ngày 25/4/2023, Hà Nội tiếp tục cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2432/QĐ-UBND liên quan đến dự án nói trên.

Nói thêm về Bình Minh Group, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2017, với có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: ông Phạm Hoàng Long 28%; ông Trần Ngọc Hà 36% và bà Nguyễn Thị Kim Dung 36%. Cả 3 thể nhân này được biết đến có mối quan hệ mật thiết với Delta Group của Chủ tịch Trần Nhật Thành.

Tháng 1/2018, cả 3 cổ đông sáng lập của Bình Minh Group đều tiến hành thoái vốn. Lúc này, vốn điều lệ của Bình Minh Group cũng tăng lên 50 tỷ đồng; người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc mới là ông Trịnh Văn Thiệm- người giữ nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Thaiholdings thời điểm đó.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty CP Thaiholdings (MCK: THD), ngày 22/4/2021, Công ty CP Tập đoàn Thaigroup (Thaigroup) đã mua 4 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ của Bình Minh Group với tổng giá mua là 40 tỷ đồng, qua đó sở hữu dự án tại 11A Cát Linh.

Đến ngày 18/11/2021, Thaigroup đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Bình Minh Group và ghi nhận lãi trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất số tiền 806,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi ông Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc phát hành trái phiếu, Thaiholdings đã hủy thương vụ 11A Cát Linh, hoàn trả lại số tiền 840 tỷ đồng cho nhóm Tân Hoàng Minh theo nội dung công văn số 1248/CV-CSKT-P10 của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an (C03) và nhận lại cổ phần của Bình Minh Group kèm hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án 11A Cát Linh.

Nguyên nhân là vì số tiền để nhận chuyển nhượng dự án 11A Cát Linh có được là do các cá nhân liên quan Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) chuyển từ nguồn tiền bán trái phiếu.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2023 của Thaiholdings

Sau khi nhận lại dự án 11A Cát Linh, theo nghị quyết số 09.6/2023/NQ-HĐQT/TGR ngày 9/6/2023 của HĐQT, Thaiholdings đã thực hiện chuyển nhượng 2 triệu cổ phiếu của Bình Minh Group vào ngày 3/7/2023 với tổng giá trị chuyển nhượng là 220 tỷ đồng. Sau khi chuyển nhượng, công ty chỉ còn nắm giữ số cổ phiếu tương đương với 22,73% tỷ lệ quyền biểu quyết và 18,55% tỷ lệ lợi ích tại Bình Minh Group; trong khi những con số này thời điểm đầu năm lần lượt là 45,45% và 37,09%.