Đi tìm toạ độ cho người mua ở thực đáng chú ý bậc nhất tại khu Nam Tp.HCM, quanh Phú Mỹ Hưng

Khách hàng đang chọn lựa những dự án có giá trị thực

Xu hướng này cũng khiến dòng tiền dịch chuyển về những khu vực đã hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh. Tại TP.HCM, quận 7 cũ với hạt nhân là Phú Mỹ Hưng tiếp tục là tâm điểm của người mua ở thực nhờ chất lượng sống đã được khẳng định. Sở hữu vị trí ngay gần Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City của Sunshine Group đang nổi lên như một trong những lựa chọn đáng chú ý hàng đầu của thị trường khu Nam.

Trước hết là lợi thế vị trí. Dự án nằm tại nút giao Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát, kết nối trực tiếp với các trục Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 trong tương lai và mạng lưới metro trong tương lai. Khi hạ tầng đồng bộ, thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM, Thủ Thiêm, Đồng Nai hay sân bay Long Thành sẽ được rút ngắn đáng kể. Đặc biệt, vị trí gần kề Phú Mỹ Hưng giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ và cộng đồng cư dân chất lượng đã hình thành nhiều năm.

Sunshine Sky City đón đầu giá trị từ kết nối với cầu Phú Mỹ 2 trong tương lai

Không chỉ thuận tiện kết nối, Sunshine Sky City còn sở hữu quỹ đất hơn 4,2 ha ven sông Cả Cấm với mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,5%. Hơn 12.000 m² cây xanh và mặt nước tạo nên hệ cảnh quan liên hoàn, góp phần điều hòa vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống giữa đô thị.

Dự án sở hữu hơn 12.000 m² cảnh quan cây xanh mặt nước

Bên trong mỗi căn hộ, cư dân tiếp tục được tận hưởng chất lượng sống chuẩn mực theo tinh thần “All-in-One Living”. Vật liệu bàn giao chuẩn khách sạn 5 sao đến từ loạt thương hiệu lớn, từ cửa chính chống cháy, chống ồn, sàn gạch ceramic cao cấp, sơn tường 3 lớp đến hệ bếp và thiết bị vệ sinh quốc tế. Hệ kính Low-E chạm sàn tối ưu cách nhiệt, cách âm, mở rộng tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm. Đặc biệt, 100% căn hộ sở hữu logia riêng, đưa ánh sáng, khí trời vào từng không gian sống.

Căn hộ cao cấp Sunshine Sky City thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu bàn giao từ các thương hiệu uy tín

Hơn 50 tiện ích nội khu gồm hồ bơi, spa, fitness, vườn thiền… giúp cư dân đa thế hệ tận hưởng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và thư giãn mà không cần di chuyển xa. Cư dân cũng hoàn toàn an tâm về chất lượng sống khi dự án sở hữu hệ thống quản lý – vận hành chuyên nghiệp, dịch vụ chuẩn 5 sao và ứng dụng công nghệ thông minh.

Khác với nhiều dự án còn nằm trên giấy, Sunshine Sky City đã hiện hữu, sẵn sàng đón cư dân về ở. Tòa Sky 1 đã đi vào vận hành ổn định, trong khi cụm Sky 2, 3 và 4 dự kiến bàn giao từ cuối quý III/2026. Phân khu Thịnh Vượng đang ở giai đoạn đầu ra mắt, mang đến lợi thế về đa dạng sản phẩm, mức giá và chính sách trước khi các tòa tháp dần thành hình. Với việc dự án đã hình thành, Sunshine Sky City mang lại sự an tâm cho khách hàng khi có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng và không gian sống thực tế.

Bên cạnh giá bán từ 7x triệu đồng/m², khách hàng chỉ cần vốn ban đầu từ khoảng 600 triệu đồng (tương đương 10%) để sở hữu căn hộ. Chủ đầu tư hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc; sau thời gian ưu đãi tiếp tục áp dụng cơ chế bình ổn lãi suất tối đa 8%/năm trong 12 tháng.

Đặc biệt, theo chính sách NobleX Home+, khách thanh toán sớm 25% GTCH còn được hưởng ưu đãi lãi suất lên tới 8%/360 ngày (quy đổi theo số ngày thanh toán sớm đến thời điểm ký hợp đồng mua bán).

Một giải pháp nữa là tối ưu chi phí sở hữu thông qua loạt ưu đãi được khấu trừ trực tiếp vào giá bán. Theo đó, tổng mức ưu đãi vào thẳng hợp đồng có thể lên tới 18%, gồm chiết khấu theo lịch thanh toán (thanh toán sớm 95% được chiết khấu 10% với căn hộ và 13% với văn phòng), gói đặc quyền chủ nhân Elite Ownership Privilege 3%, quà tặng Sổ tiết kiệm tại ngân hàng liên kết cùng 2 năm miễn phí quản lý Sunshine Care 24 sau khi nhận nhà.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Sunshine Group, khách hàng mua dự án Sunshine Sky City trước ngày 30/07/2026 còn được tri ân Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% giá trị BĐS theo hợp đồng gốc, áp dụng thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới trong hệ sinh thái Sunshine - NobleX.

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