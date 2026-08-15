Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội

Đại lộ Thăng Long là trục giao thông lớn kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Tây thành phố. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, trong khi khu vực dọc hai bên tiếp tục phát triển đô thị. Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sẽ tổ chức giao thông khác mức bằng hệ thống hầm chui và các nhánh cầu. Công trình sẽ tách các hướng xe qua khu vực giao cắt, tăng khả năng lưu thông giữa các tuyến đường kết nối phía Tây Hà Nội.