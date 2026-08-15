Nút giao gần 2.400 tỷ đồng với hầm chui gần 1km ở phía Tây Hà Nội
Theo Viên Minh/ VTC News |
15-08-2026 - 20:00 PM |
Bất động sản
Sau hơn một năm thi công, nút giao Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang dần thành hình với hầm chui dài khoảng 975m cùng 4 nhánh cầu tuabin.
- 15-08-2026
- 15-08-2026
- 15-08-2026
Theo Viên Minh/ VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/nut-giao-gan-2-400-ty-dong-voi-ham-chui-gan-1km-o-phia-tay-ha-noi-ar1034577.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM