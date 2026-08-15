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Quảng Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ chiếm đoạt suất mua nhà ở xã hội

| | Bất động sản

Ngày 15/8, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình thực hiện dự án nhà ở xã hội Khu dân cư đồi Ngân hàng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một số hồ sơ có dấu hiệu bất thường liên quan đến xác nhận quá trình công tác, hợp đồng lao động và mức thu nhập của người đăng ký.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, mặc dù không thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội nhưng một số đối tượng đã thông đồng với người quen là giám đốc, doanh nghiệp để lập khống hồ sơ đăng ký mua nhà, hợp thức hóa điều kiện nhằm chiếm đoạt suất mua nhà ở xã hội tại dự án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại dự án.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần tìm hiểu đầy đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội; kê khai trung thực thông tin và tuyệt đối không sử dụng giấy tờ giả, nhờ người hợp thức hóa hồ sơ. Người dân cũng cần cảnh giác với các lời quảng cáo, môi giới nhận “làm hồ sơ”, “bao đủ điều kiện”, “lo trọn gói” trên mạng xã hội.

Các doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ con dấu, chữ ký, tài khoản ký số; chỉ xác nhận đúng thông tin thực tế, không ký khống, xác nhận khống. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận hồ sơ cần tăng cường đối chiếu, xác minh thông tin về quá trình làm việc, thu nhập và tính hợp pháp của hồ sơ; kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Mọi hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả hoặc tiếp tay hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi chính sách đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Ngọc Anh

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