Không phải Bali, Phuket hay Maldives, một hòn đảo của Việt Nam lọt Top 10 hấp dẫn nhất thế giới, góp mặt cùng loạt điểm đến đình đám của Na Uy, Hy Lạp, Philippines

Trong Expedia Island Hot List 2026, Phú Quốc được lựa chọn bên cạnh những hòn đảo nổi tiếng tại châu Âu và châu Á. Cùng với Palawan của Philippines, đảo Ngọc là một trong 2 đại diện châu Á xuất hiện trong danh sách 10 điểm đến có sức hút nổi bật với du khách toàn cầu năm nay.

Điểm đáng chú ý là Expedia không chỉ nhắc đến cảnh quan của Phú Quốc mà còn xếp hòn đảo này vào hạng mục “Best for Affordable Luxury- Tốt nhất cho sự sang trọng vừa túi tiền”, dành cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm cao cấp nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí. Theo nền tảng này, Phú Quốc đang nổi lên như một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mới của Đông Nam Á.

Khác với nhiều bảng xếp hạng dựa trên bình chọn của độc giả, Expedia Island Hot List được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay trong hệ sinh thái Expedia kết hợp với dữ liệu thảo luận trên mạng xã hội. Expedia cho biết lượng tìm kiếm các điểm đến đảo trên toàn cầu đã tăng trung bình 55% trong năm 2026, trong khi lượng đề cập trên mạng xã hội tăng 20% so với cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc ghi nhận lượng đề cập trên mạng xã hội tăng tới 235% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy sức hút của hòn đảo đang gia tăng nhanh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phú Quốc nổi tiếng với những bờ biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao.

Phú Quốc sở hữu những bãi biển nổi tiếng như Bãi Khem, Bãi Sao cùng quần đảo An Thới, đồng thời đang hình thành một hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn.

Tại phía Nam đảo, du khách có thể trải nghiệm hệ thống cáp treo 3 dây tới Hòn Thơm, công viên nước Aquatopia, Cầu Hôn, Thị trấn Hoàng Hôn cùng các chương trình biểu diễn như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea. Đặc biệt, Phú Quốc hiện là hòn đảo duy nhất trong khu vực tổ chức 2 màn pháo hoa nghệ thuật mỗi đêm, 365 ngày trong năm.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sản phẩm vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng đang làm thay đổi cách du khách trải nghiệm Phú Quốc. Thay vì chỉ được biết đến như một điểm đến biển đảo, nơi đây đang tiến gần hơn tới mô hình điểm đến tích hợp, nơi du khách có thể lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực trong cùng một hành trình.

Hệ thống lưu trú trên đảo cũng ngày càng đa dạng, từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến các khu lưu trú cao cấp, qua đó đáp ứng nhiều nhóm khách quốc tế khác nhau. Expedia đánh giá lợi thế về chi phí là một trong những yếu tố giúp Phú Quốc nổi bật trong xu hướng “luxury with value”, khi du khách có xu hướng tìm kiếm những điểm đến mang lại trải nghiệm cao cấp nhưng không phải trả mức chi phí quá cao.

Phú Quốc là hòn đảo duy nhất trong khu vực bắn pháo hoa nghệ thuật 2 lần trong mỗi đêm, 365 ngày trong năm.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Phú Quốc được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Năm 2025, tại giải thưởng “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025” do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler tổ chức, Phú Quốc đã được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất thế giới khu vực châu Á, và đứng thứ 3 trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

Với 95,51 điểm bình chọn từ độc giả toàn cầu, Phú Quốc vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Langkawi của Malaysia (92,99 điểm), Koh Samui của Thái Lan (92,7 điểm), Boracay của Philippines (90,54 điểm) hay quần đảo Andaman của Ấn Độ (85,33 điểm) để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất châu Á.

Đầu năm 2026, Phú Quốc tiếp tục đứng thứ 2 ở hạng mục những hòn đảo tốt nhất châu Á tại DestinAsian Readers’ Choice Awards. Gần đây, Travel + Leisure Luxury Awards cũng xếp Phú Quốc thứ 2 trong nhóm những hòn đảo tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ sau Maldives và đứng trên Bali.

Trong những năm gần đây, Phú Quốc đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, du lịch và dịch vụ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Trong đó, Sun Group là một trong những nhà đầu tư triển khai nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn trên đảo.

Hiện nay, Sun Group đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng và du lịch tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, đồng thời mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Nổi bật có dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; dự án mở rộng sân bay Phú Quốc; Đại lộ APEC... Các công trình đang được khẩn trương triển khai để phục vụ sự kiện chính trị, ngoại giao và kinh tế có quy mô quốc tế diễn ra vào năm 2027.