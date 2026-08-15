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Dự án cao tốc do liên danh T&T đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ có diễn biến mới

| | Bất động sản

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vừa được thống nhất đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh với 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp liên tục. Đây là bước quan trọng để dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tới thông xe trong năm 2028.

Dự án cao tốc do liên danh T&T đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ có diễn biến mới- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, sáng 14/8 Hội đồng thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vừa hoàn tất công tác thẩm định và thống nhất lựa chọn phương án đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh, tạo cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo phương án được Hội đồng thẩm định thống nhất, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ được đầu tư ngay theo quy mô hoàn chỉnh với 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h và làn dừng khẩn cấp liên tục. Dự án đồng thời bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170 nhằm tăng khả năng kết nối, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai đến năm 2028, dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý III và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Hội đồng thẩm định đánh giá việc đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu sẽ giúp bảo đảm tính đồng bộ của toàn tuyến, hạn chế tình trạng phải mở rộng, cải tạo trong tương lai, đồng thời nâng cao năng lực khai thác, hiệu quả đầu tư và an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phương án tài chính, cập nhật số liệu giải phóng mặt bằng và lượng hóa hiệu quả đầu tư sau điều chỉnh để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này sẽ là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dài hơn 200 km. Tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời tăng năng lực vận tải và giảm áp lực cho Quốc lộ 20 tuyến đường hiện thường xuyên quá tải.

Hơn nữa, dự án mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến như Đồng Nai, Bảo Lộc, góp phần hình thành chuỗi đô thị vệ tinh, khu công nghiệp, trung tâm logistics. Tuyến cao tốc cũng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch liên vùng và thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án do công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là doanh nghiệp dự án, với ba nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (T&T Group), Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.

Văn Đoan

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