Tỉnh được loạt ông lớn Vinhomes, Ecopark, T&T Group... đổ bộ sắp có khu đô thị mới rộng 227 ha với vốn đầu tư hơn 14.600 tỷ đồng

Theo thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Khu đô thị mới Long Hậu ở xã Cần .

Dự án được triển khai tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, trên cơ sở cụ thể hóa Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Long Hậu đã được phê duyệt trước đó.﻿

Theo đó, Khu đô thị mới Long Hậu có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 227 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 14.638 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là cụ thể hóa định hướng tại Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Long Hậu được UBND tỉnh Long An phê duyệt từ cuối năm 2021, đồng thời đầu tư một khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Theo phương án sơ bộ, khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thân thiện với môi trường, kết hợp các công trình nhà ở với bệnh viện, trường học và các khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 25.800 người.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là quy mô quỹ nhà ở dự kiến hơn 6.000 căn.

Cụ thể, nhóm nhà ở thấp tầng dự kiến có 2.429 căn, trong đó 2.346 căn nhà ở thương mại và 83 căn nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở chung cư, dự án dự kiến phát triển 3.646 căn. Trong số này có khoảng 1.905 căn chung cư thương mại thuộc khu đất trung tâm hỗn hợp có ở và khoảng 1.741 căn chung cư nhà ở xã hội.

Như vậy, tổng số sản phẩm nhà ở dự kiến của toàn dự án vào khoảng 6.075 căn.

Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, được tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tiến độ thực hiện được đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào vận hành khai thác vào năm 2030.

Khu vực Cần Giuộc - địa bàn đang trở thành một trong những vùng phát triển đô thị mạnh ở phía đông nam tỉnh Tây Ninh.

Xã Cần Giuộc hiện có phía bắc giáp xã Hưng Long và phía đông giáp xã Hiệp Phước của TP.HCM. Khu vực nằm trên hành lang kết nối nội đô TP.HCM với hệ thống cảng biển, công nghiệp và logistics phía Nam thành phố.﻿

Khu vực này hiện tập trung nhiều dự án đô thị quy mô lớn. Ngoài Khu đô thị mới Long Hậu 227ha, Cần Giuộc còn có T&T City Millennia khoảng 267ha và Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây gần 1.100ha đang được triển khai.﻿

Thời gian qua, Tây Ninh cũng là điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng như Vinhomes, Ecopark, T&T Group cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, đề xuất các dự án quy mô lớn.﻿