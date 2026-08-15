Hàng loạt sai phạm tại khu đất vàng trung tâm Đồng Nai

Dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa nằm trung tâm TP. Đồng Nai bỏ hoang, cỏ cây um tùm gần 10 năm nay

Dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa (Dự án) do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa làm chủ đầu tư (Công ty Hiệp Hòa) tọa lạc tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập) cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 28,56 ha.

Dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt đáp ứng quy mô dân số khoảng 5.700 người. Tổng vốn đầu tư là 1.590 tỷ đồng.

Dự án đang tạm dừng thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan do Kiểm toán nhà nước kết luận sai phạm tương tự các dự án khác được nêu trong Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Đồng Nai kèm theo Văn bản số 508/KTNN-TH ngày 31/12/2020.

Theo Thanh tra TP Đồng Nai, qua kiểm tra dự án trên khu đất thực hiện dự án có nguồn gốc của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng và đất do tổ chức (UBND phường Hiệp Hòa cũ) quản lý; chưa thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp nên thuộc trường hợp phải đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư và Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì lập hồ sơ, trình UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của HĐND tỉnh trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chỉ định chủ đầu tư dự án là không đúng quy định.

Tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3128 đến tháng 12/2020 hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng; đến tháng 12/2025 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình dự án, kết hợp khai thác kinh doanh.

Hiện nay, dự án đã chậm tiến độ thực hiện nhưng chưa được điều chỉnh (gia hạn) do có các hạn chế, sai phạm tương tự như các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại được nêu tại Kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích khoảng 28,56 ha, tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, khu đất thực hiện dự án chưa thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án của UBND tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa cũ đã ra 260 thông báo thu hồi đất. Đồng thời đã ra Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 3/11/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa cũ với kinh phí thu hồi gần 314 tỷ đồng.

Đồng thời, Thanh tra TP. Đồng Nai phát hiện thời điểm cấp quyết định chủ trương đầu tư, dự án chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt là chưa phù hợp quy định.

Cùng thời điểm trên dự án không có trong Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được HĐND Đồng Nai tỉnh phê duyệt năm 2008 và 2014 nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn tham mưu quyết định chủ trương đầu tư là không đúng quy định.

Từ đó, Thanh tra thành phố kiến nghị UBND TP. Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu áp dụng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị quyết số 170/2024/QH15 rà soát điều kiện được tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung hạn chế, vi phạm ở các đơn vị Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ.

Giao UBND phường Trấn Biên tăng cường quản lý hiện trạng khu đất thực hiện dự án, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình, chuyển nhượng đất đai trái phép hoặc phát sinh khiếu nại, tranh chấp phức tạp trong thời gian chờ UBND thành phố xem xét, quyết định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án.

Trong quá trình rà soát, thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu phát hiện các vi phạm pháp luật thì các cơ quan, đơn vị chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.