Hà Nội gỡ chính sách giao đất dịch vụ cho hơn 10.000 hộ dân

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 319 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường Thanh Liệt, Định Công, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được áp dụng các văn bản của UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện trước đây, ban hành trước ngày 1/10/2009, làm căn cứ giải quyết vướng mắc trên địa bàn. Các địa phương này thuộc địa bàn 5 quận, huyện trước sắp xếp gồm Hà Đông, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức và Thanh Trì.

Một khu đất dịch vụ tại xã An Khánh, Hà Nội

Thành phố Hà Nội yêu cầu, việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi; bảo đảm ổn định an ninh, trật tự xã hội, không làm phát sinh điểm nóng, nguy cơ phức tạp kéo dài. Thành phố yêu cầu không mở rộng chính sách, không để lợi dụng chính sách, không phát sinh nội dung phức tạp mới và không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan.

Về nghĩa vụ tài chính, việc tính thu tiền sử dụng đất được thực hiện căn cứ quy định, chính sách từng thời kỳ, phù hợp tình hình thực tiễn đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thấp hơn giá đất cùng mục đích tương ứng tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân với hệ số điều chỉnh giá đất K=1,3, xác định tại thời điểm quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đất dịch vụ, đất ở mà hộ dân được giao.

Đối với trường hợp thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I trên địa bàn huyện Thanh Trì trước đây và dự án Cụm công nghiệp Phùng Xá trên địa bàn huyện Quốc Oai trước đây đã nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm bằng tiền, nay được giao đất theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngoài việc hoàn trả ngân sách số tiền đã nhận hỗ trợ, người sử dụng đất phải nộp thêm khoản tiền bổ sung tính bằng mức thu bổ sung 3,6%/năm trên số tiền đã nhận hỗ trợ.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội tồn tại nhiều dự án triển khai thu hồi đất kéo dài qua nhiều thời kỳ và nhiều giai đoạn của chính sách, pháp luật đất đai, dẫn đến trong cùng một dự án có những hộ gia đình, cá nhân được áp dụng các chính sách hỗ trợ khác nhau, không đồng nhất.

Tổng số vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ, đất ở của thành phố là hơn 22.000 trường hợp, trong đó hơn 11.750 trường hợp được tạm giao đất, gần 10.300 trường hợp chưa được giao đất.