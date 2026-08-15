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Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô

| | Bất động sản

Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng mạnh mẽ với cách sắp xếp và sử dụng gạch thô cho mặt tiền và tường nhà.

Với diện tích 325 m², căn nhà 4 tầng này bao phủ bởi những bức tường gạch nung đỏ nâu thô mộc, được sắp xếp tinh tế để vừa đảm bảo vẻ đẹp riêng biệt, vừa tạo khoảng hở thoáng đãng cho không khí và ánh sáng len lỏi xuyên vào bên trong. Mặt tiền ngôi nhà như một bức tranh thủ công với các họa tiết công phu.

Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 1.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 2.

Bên trong nội thất của ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa giữa bê tông, thép nhẹ và gỗ, mang lại cảm giác liền mạch và đồng điệu trong từng không gian. Nội thất điểm nhấn màu cam là cách để đồng nhất giữa trong và ngoài.

Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 3.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 4.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 5.

Tầng một dành cho sinh hoạt chung, nổi bật với bếp được thiết kế mở kết nối với sân trong xanh mát, nơi cây leo mềm mại len qua từng ô hở, mang thiên nhiên vào gần hơn. Các tầng phía trên cho không gian học tập và riêng tư.

Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 6.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 7.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 8.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 9.

Dù sống giữa phố thị náo nhiệt, nhưng ngôi nhà như một ốc đảo yên tĩnh, khơi gợi cảm giác về chốn trở về thật giản dị mà sâu lắng, giữa ánh sáng - thiên nhiên - con người.

Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 10.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 11.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 12.
Ngôi nhà bốn tầng gây ấn tượng với gạch thô- Ảnh 13.

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

Từ Khóa:
ngôi nhà

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