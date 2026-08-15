Đặt cược vào "công thức thành công" của Sun Group, giới đầu tư chốt lời tại Blanca City

Nhà đầu tư kể chuyện "hái quả" từ hệ sinh thái Sun Group

Từng đem tiền ra nam đảo Phú Quốc, đầu tư vào căn hộ thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence, chỉ sau vài năm, chị Phạm Thị Huyền (Đồng Nai) chia sẻ, mình như đang sở hữu một "cỗ máy tạo dòng tiền". Hiện căn hộ của chị đang cho khách nước ngoài thuê dài hạn với mức giá tương đối cao.

Theo chị, trợ lực từ hệ sinh thái đa trải nghiệm tại Thị trấn Hoàng hôn đã giúp căn hộ duy trì lượng khách thuê ổn định quanh năm. "Khách thuê dài hạn thường ở từ 3-6 tháng, chủ yếu là khách nước ngoài. Họ chọn thuê ở đây vì xung quanh lúc nào cũng có chỗ để đi, chỗ để chơi. Thậm chí nhiều khi chẳng cần đi đâu, chỉ cần mở cửa ra là biển, là hoàng hôn, tối đến lại có pháo hoa", chị Huyền chia sẻ.

Từ kinh nghiệm thực tế đó, khi biết Sun Group đang kiến tạo đại đô thị Blanca City tại Vũng Tàu (cũ), chị Huyền cũng không chọn đứng ngoài cuộc. "Tôi đã thành công với căn hộ ở Phú Quốc và hiểu được tư duy phát triển của Sun Group do đó tôi có niềm tin và muốn tiếp tục đầu tư căn hộ tại Blanca City. Chưa kể Vũng Tàu (cũ) rất gần nhà tôi hiện nay. Tôi còn đang tính toán phương án để cả gia đình về đây sinh sống.", chị Huyền chia sẻ.

Đô thị biển Blanca City thu hút nhà đầu tư. Ảnh: Nguyễn Đạt

Đồng quan điểm, nhà đầu tư Nguyễn Thuỳ Linh (TP.HCM) cũng đánh giá rất cao dư địa phát triển của Blanca City. "Không có nhà đầu tư nào liên tục lựa chọn các dự án của một chủ đầu tư nếu không nhìn thấy hiệu quả thực tế. Từ Phú Quốc, Đà Nẵng…, tôi đã trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái mà Sun Group kiến tạo và hiện cũng sở hữu một căn hộ tại Sun Feliza Suites ở Hà Nội. Điểm tôi đánh giá cao là mỗi dự án đều có khả năng trở thành một ‘nam châm’ thu hút du khách, cư dân. Thậm chí, những hệ sinh thái này còn tạo sức hút với cả các nhà đầu tư và thương hiệu quốc tế", chị Linh chia sẻ.

Rõ ràng, yếu tố then chốt thuyết phục những nhà đầu tư sành sỏi như chị Huyền và chị Linh nằm ở chiến lược phát triển dự án của Sun Group. Thay vì chỉ xây dựng các công trình đơn lẻ, doanh nghiệp tập trung phát triển hạ tầng và bồi đắp những hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng tầm cỡ tạo bệ phóng vững chắc cho bất động sản.

Thị trường xôn xao trước quỹ căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối

Song hành cùng tầm nhìn hoành tráng là năng lực thực thi đáng kinh ngạc của chủ đầu tư. Chỉ sau hơn một năm khởi công siêu đô thị biển Blanca City quy mô 96ha, hơn 94% các phân khu thấp tầng đã chính thức cất nóc, trong khi khu vực cao tầng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đáng chú ý, công viên nước Sun World Vung Tau đã về đích trước kế hoạch hai tháng.

Công trường dự án Blanca City. Ảnh: Nguyễn Đạt

Phân tích sâu hơn về sức hút của đại đô thị, ông Công Thành - Giám đốc dự án Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partners nhận định: "Cứ nhìn mỗi tối thứ sáu, thứ bảy, đường phố quanh Sun World Vung Tau ken đặc người xem pháo hoa là thấy tiềm năng đầu tư."

Blanca City mang theo kỳ vọng xây dựng điểm đến giải trí biển hàng đầu Đông Nam Bộ, từng bước thiết lập một chuẩn mực tận hưởng mới, phá vỡ lối mòn "tắm biển, ăn hải sản" của vùng đất này. Ở đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian rực rỡ của 3 đại lộ hoa đan xen 9 công viên chủ đề, vui chơi thỏa thích tại beach club và bãi biển riêng dài gần 1km. Đây còn là bến đỗ an cư khi tích hợp trung tâm thương mại mặt biển quy mô lớn, trường học liên cấp và cơ sở y tế chất lượng cao.

Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm tại Sun World Vung Tau thuộc Blanca City. Ảnh: Nguyễn Đạt

Giữa lúc đô thị biển Blanca City đang lột xác từng ngày, thị trường bất động sản tiếp tục xôn xao trước thông tin chủ đầu tư sắp ra mắt tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối thuộc Blanca City - Beachtro Tower. Được ví như tòa tháp "anh em" với Beacon Tower, Beachtro Tower sở hữu vị trí nổi bật ngay mặt tiền đại đô thị biển, tiếp giáp đại lộ 3 Tháng 2. Song vị trí không phải điểm nhấn duy nhất. Theo tiết lộ từ chủ đầu tư, đây sẽ là tổ hợp căn hộ quy tụ "bộ sưu tập" tiện ích đa tầng, đồ sộ bậc nhất.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của dòng căn hộ Dyhome với tiêu chuẩn bàn giao "không gian sáng tạo". Thay vì một thiết kế hoàn thiện theo khuôn mẫu, gia chủ có thể chủ động "may đo" không gian theo nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng, mở rộng khả năng khai thác: linh hoạt định hình căn hộ theo từng nhóm khách thuê, từ không gian nghỉ dưỡng cho gia đình đến căn hộ lưu trú dài ngày.

Tổ hợp căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng Beachtro Tower thuộc Blanca City chuẩn bị ra mắt. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Sức nóng và đà tăng trưởng của Blanca City còn được tiếp lửa bởi mạng lưới giao thông trọng điểm: quy hoạch tuyến metro Vũng Tàu trên trục đường 3 tháng 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe và sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào khai thác cuối năm 2026. Trong khi đó, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và quy hoạch cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu sẽ góp phần củng cố vị thế trung tâm du lịch, cửa ngõ logistics tầm cỡ của phố biển.

Hội tụ trọn vẹn lực đẩy từ hạ tầng giao thông kết nối đến hệ sinh thái đa trải nghiệm, việc nắm giữ tài sản tại đô thị "all-in-one" sầm uất như Blanca City chính là chiến lược khôn ngoan của giới đầu tư sành sỏi, vẹn toàn cả hai mục tiêu khai thác dòng tiền và tích sản dài hạn.