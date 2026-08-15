Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại Thành phố giàu nhất cả nước có chuyển biến quan trọng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. HCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết đường Vành đai 3 TP.HCM hiện đã đạt trên 80% khối lượng theo hợp đồng. Các gói thầu xây lắp đang trong giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Khó khăn lớn trong những tháng đầu năm 2026 là giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến; tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu, bê tông nhựa do ảnh hưởng của tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông, tác động trực tiếp đến việc triển khai thi công và tiến độ dự án.

Ảnh Vành đai 3 đoạn qua khu Đông TP.HCM - CĐVN.

Để tháo gỡ khó khăn, Ban Giao thông tăng cường chỉ đạo nhà thầu, tư vấn tập trung đẩy nhanh các hạng mục hoàn thiện trong những tháng cuối năm 2026; kịp thời xử lý, điều chuyển khối lượng đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Đối với nút giao An Phú, công trình hiện đạt khoảng 75% khối lượng. Theo kế hoạch mới được UBND TP.HCM phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành vào quý II/2027.

Nút giao An Phú hiện nay còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực trụ T1, mố M1 và đường đầu cầu nhánh N1.2. Ban Giao thông đã yêu cầu các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và nhân lực để triển khai ngay khi mặt bằng được bàn giao, qua đó rút ngắn thời gian thi công.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện với khoảng 98% khối lượng. Hiện các đơn vị đang thi công phần đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12/2026.

Dự án Vành đai 2 Thành phố (đoạn 1 và đoạn 2) đang được triển khai theo tiến độ được phê duyệt, dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2027.

Đến nay, dự án đã khởi công 4/5 gói thầu xây lắp chính. Hai gói thầu xây lắp phần tuyến khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành quý II/2027. Tại các đoạn đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đang tổ chức thi công theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa vào cuối năm 2026. Đối với phần mặt bằng còn lại, Ban Giao thông tiếp tục phối hợp, đôn đốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao trong quý III/2026.

Bản đồ Vành đai 2.

Hai gói thầu xây lắp hầm chui, cầu vượt tại nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng khởi công trong tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành tháng 12/2027. Gói thầu xây lắp nút giao thông Bình Thái dự kiến khởi công tháng 10/2026 và hoàn thành cuối năm 2027.

Hiện trên công trường có khoảng 15 mũi thi công với hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân. Các nhà thầu tổ chức thi công 2 ca/ngày; một số hạng mục như cọc khoan nhồi, đổ bê tông, khoan trộn đất gia cố xi măng được tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày.

Theo Ban Giao thông, trở ngại lớn nhất của Vành đai 2 vẫn là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí cùng biến động giá vật liệu và áp lực thiếu nhân lực kỹ thuật khi nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai trên cả nước.

Bên cạnh các dự án trên, nút giao Mỹ Thủy cũng đang được tăng tốc thi công sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng vào tháng 6/2026. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công trình trong quý I/2027.

Khi hoàn thành, các dự án sẽ tạo thành mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị của TP.HCM, tăng cường kết nối giữa các khu vực trong và ngoài thành phố, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển đô thị của thành phố.

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM tiếp tục giữ vị trí số một về quy mô GRDP. Năm 2025, kinh tế thành phố tăng trưởng 7,53%, đóng góp 23,11% vào mức tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.944-8.994 USD (tương đương khoảng 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần mức bình quân cả nước.