Quốc lộ 21.000 tỉ đồng sắp “lột xác” với đường trên cao 4 làn, chạy 80 km/h ở cửa ngõ Đông Bắc TPHCM

Đường trên cao 4 làn, chạy 80 km/h

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 với tổng vốn gần 21.000 tỉ đồng đang được TPHCM đẩy nhanh các thủ tục, dự kiến khởi công dịp Quốc khánh 2/9.

Quốc lộ 13 hiện tại có tuyến đường sắt Bắc -Nam đi qua. (Ảnh: Thanh Thương)

Điểm nhấn là tuyến đường trên cao 4 làn dài khoảng 3,5 km, kỳ vọng giải bài toán ùn tắc tại cửa ngõ Đông Bắc.

Phối cảnh 4 làn xe trên cao. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Quốc lộ 13 sắp mở rộng lên 60 m, ở giữa là tuyến đường trên cao 4 làn xe. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Phối cảnh tổng quan quốc lộ 13. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Phối cảnh xe di chuyển trên Quốc lộ 13. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 được triển khai theo hình thức BOT, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, trên địa bàn phường Hiệp Bình.

Quốc lộ 13 sẽ được mở rộng lên khoảng 60 m, thay vì chỉ 19-27 m như hiện nay. (Ảnh: Thanh Thương)

Đáng chú ý nhất là đoạn khoảng 3,5 km từ nút giao Bình Lợi đến nút giao Bình Phước sẽ có đường trên cao rộng 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tuyến trên cao được tổ chức tách biệt, không giao cắt với các dòng xe phía dưới, giúp phương tiện có thể chạy liên tục từ nút giao Bình Lợi đến cầu vượt Bình Phước.

Đường dẫn trên Quốc lộ 13 thời điểm hiện tại. (Ảnh: Thanh Thương)

Phía dưới là tuyến đường song hành rộng 8-10 làn xe. Tính cả cầu cạn, toàn tuyến có thể khai thác 10-14 làn xe, tùy từng đoạn.

Theo phương án tài chính, đường trên cao sẽ là phần tuyến thu phí BOT sau khi hoàn thành, trong khi đường phía dưới phục vụ lưu thông không thu phí.

Hình thành nút giao 3 tầng, giải xung đột giao thông

Toàn dự án có 10 nút giao. Tại khu vực Bình Lợi và Bình Phước, các hầm chui được xây dựng để tách dòng phương tiện.

Đặc biệt, nút giao Bình Lợi là điểm giao cắt giữa Quốc lộ 13 và đường sắt Bắc - Nam. Hầm chui được thiết kế ngầm qua cả hai vị trí, mỗi chiều 2 làn xe.

Phối cảnh nút giao Bình Lợi là điểm giao cắt giữa Quốc lộ 13 và đường sắt Bắc - Nam. (Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM)

Khi kết hợp hầm chui, mặt đất và cầu cạn Bình Lợi, khu vực này sẽ hình thành nút giao 3 tầng, giúp giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Phương án tương tự được áp dụng tại ngã tư Bình Phước, nơi Quốc lộ 13 giao Quốc lộ 1. Dự án cũng mở rộng cầu Đúc Nhỏ và cầu Ông Dầu.

Hiện TPHCM đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ. Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án cần thu hồi khoảng 39,54 ha đất, trong đó 14,88 ha là đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Việc giải tỏa nhà dân quanh khu vực dự án đang tức tốc về đích. (Ảnh: Thanh Thương)

Đến nay, địa phương đã thu hồi khoảng 31,1 ha, đạt 78,65%. Riêng nhóm đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đã có 487 trường hợp bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 6,44 ha, đạt 43,27%.

TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý III/2026, tạo mặt bằng để triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 13 - một trong những công trình giao thông được kỳ vọng “giải cứu” cửa ngõ Đông Bắc thành phố.