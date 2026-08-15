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Phú Quốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án

| | Bất động sản

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không chấp nhận lý do “bất khả kháng” để chậm tiến độ dự án.

Chiều 14-8, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng đại diện các sở, ngành liên quan làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn.

Phú Quốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án- Ảnh 1.

Đại diện các tập đoàn, nhà đầu tư trình bày nhiều dự án đang gặp vướng mắc về tiến độ giải phóng mặt bằng, chỉnh trang cảnh quan tuyến đường tỉnh 975; thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; nghĩa vụ ký quỹ đầu tư...

Nhà đầu tư đề nghị cho phép áp dụng phân kỳ đầu tư, ưu tiên thi công các hạng mục khai thác hiệu quả trước; đồng thời xác định dự án có vướng mắc khách quan, không thuộc trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng để tránh bị xử lý theo Luật Đất đai.

Sau khi nghe trình bày, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng đại diện các sở, ngành đã trao đổi, đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Phú Quốc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án- Ảnh 2.

Đối với dự án chỉnh trang mặt tiền tuyến đường tỉnh 975, doanh nghiệp chủ động đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn và vệ sinh các hạng mục không phụ thuộc vỉa hè. Riêng các hạng mục tiếp giáp vỉa hè, khi hoàn thành hạ tầng vỉa hè và có mặt bằng sạch, nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực hoàn thiện ngay cảnh quan để kịp thời phục vụ APEC 2027.

Về nghĩa vụ ký quỹ, bảo lãnh ngân hàng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị thực hiện theo Luật Đầu tư, Nghị định 96/2026 của Chính phủ và Kết luận của Thanh tra tỉnh. Các dự án thuộc diện phải ký quỹ khi điều chỉnh tiến độ, mục tiêu vẫn phải chấp hành đúng pháp luật, không áp dụng miễn ký quỹ đồng loạt.

Đối với đề xuất coi “thiếu vật liệu, nhân công là bất khả kháng", lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không công nhận các khó khăn thị trường này là sự kiện bất khả kháng theo quy định Bộ luật Dân sự. Các dự án trọng điểm như sân bay, Trung tâm Hội nghị APEC... đã hoàn thành trên 50% khối lượng và nguồn cung vật tư đang dần ổn định. Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc yêu cầu các nhà thầu cần chủ động phương án thi công.

Theo Châu Hào

Sài Gòn Giải Phóng

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