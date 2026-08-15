TPHCM mở 'kho' dữ liệu quy hoạch, người dân dễ tra cứu hiện trạng đất đai

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 4944/QĐ-UBND về danh mục dữ liệu mở. Theo đó, TPHCM sẽ công khai 142 tập dữ liệu mở, được phân theo 11 nhóm chủ đề, được công bố trên Cổng thông tin dữ liệu TPHCM để cá nhân, tổ chức tự do khai thác, sử dụng.

Danh mục được xây dựng trên cơ sở các quy định về giao dịch điện tử, dữ liệu mở, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng với Chiến lược phát triển dữ liệu số TPHCM giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu TPHCM.

Một phần lớn danh mục dành cho các dữ liệu gắn trực tiếp với hoạt động phát triển đô thị. Cụ thể, nhóm quy hoạch, xây dựng gồm dữ liệu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, cơ sở dữ liệu GIS về biệt thự cũ đã phân loại, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, các dự án nhà ở thương mại, chỉ số giá xây dựng và nhiều dữ liệu liên quan đến thị trường bất động sản.

Trong đó, dữ liệu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cung cấp dưới dạng API từ tháng 6/2026, cập nhật hàng quý nếu có biến động. Cơ sở dữ liệu GIS này bao gồm thông tin về ranh quy hoạch, chức năng sử dụng đất, tim đường và giao thông dạng vùng.

Trong đó, lớp ranh quy hoạch thể hiện tên đồ án, diện tích, dân số, chủ đầu tư, cơ quan phê duyệt, số quyết định và ngày duyệt. Lớp chức năng sử dụng đất cung cấp ký hiệu ô phố, chức năng, diện tích, dân số và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Lớp tim đường thể hiện tên đường và lộ giới quy hoạch, lớp giao thông dạng vùng.

Danh mục này cũng đưa vào dữ liệu về các dự án nhà ở thương mại đã được cấp phép xây dựng, được cơ quan có thẩm quyền cho phép huy động vốn hoặc đã được kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình.

Ngoài dữ liệu quy hoạch phân khu, TPHCM còn công bố danh mục quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cùng với đó là dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản, đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư và một số dữ liệu về nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngoài dữ liệu quy hoạch phân khu, danh mục còn có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TPHCM. Nhóm dữ liệu này cung cấp số, tên, kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thời gian, cơ quan phê duyệt, báo cáo thuyết minh, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và bản chụp bản gốc toàn văn các quyết định, báo cáo, bản đồ kèm theo.

Ngoài ra, TPHCM cũng quy định cập nhật định kỳ nhiều nhóm dữ liệu mở thuộc các lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực xây dựng, dữ liệu về cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị được cập nhật khi có thông tin mới. Dữ liệu về cá nhân được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được cập nhật hàng quý.

Riêng dữ liệu về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cung cấp tổng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, tổng vốn TPHCM triển khai, số vốn đã giải ngân và tỷ lệ giải ngân, với tần suất cập nhật hàng tháng.

Nhóm tài chính tiếp tục mở các dữ liệu về lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng, dự toán ngân sách địa phương, dự toán ngân sách đã được HĐND TPHCM quyết định, tình hình thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND TPHCM phê chuẩn. Các dữ liệu ngân sách chủ yếu được công bố hằng năm hoặc hằng quý.

UBND TPHCM Sở Khoa học và Công nghệ được giao theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, kết nối, chia sẻ và công bố dữ liệu. Đồng thời tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục khi có thay đổi trong thực tế.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM chủ trì tích hợp các cơ sở dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung, hướng dẫn kết nối, chia sẻ và cập nhật theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc thống nhất, đồng thời kiểm tra yêu cầu kỹ thuật trước khi dữ liệu được công bố.

Các đơn vị chủ quản dữ liệu chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đồng thời tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật liên quan. Việc cập nhật cũng phải bảo đảm đúng tần suất được quy định trong danh mục.