Hàng chục mũi thi công xuyên ngày đêm, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tăng tốc

“Làm xuyên ngày xuyên đêm dưới nắng gắt và ánh đèn pha khiến mồ hôi ướt đầm đìa cơ thể. Tiến độ tính từng ngày, từng giờ nên anh em chỉ biết động viên nhau cắm cờ trên công trường, quyết tâm hoàn thành”, anh Nguyễn Đức Thường (quê ở Hải Phòng), công nhân tại gói thầu XL.02, chia sẻ.