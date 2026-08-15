Hàng chục mũi thi công xuyên ngày đêm, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tăng tốc

Toàn cảnh các mũi thi công Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua địa phận tỉnh Bình Định (cũ) khoảng 40km, qua địa phận tỉnh Gia Lai (cũ) khoảng 85km.
Dự án chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 đoạn km0+00 - km22+00 có chiều dài 22km, đã khởi công 19/12/2025; Dự án thành phần 2 đoạn km22+00 - km90+00 có chiều dài 68km, sẽ khởi công ngày 19/8/2026; Dự án thành phần 3 đoạn km90+00 - km125+00 có chiều dài 35km, đã khởi công cùng ngày với Dự án thành phần 1.
Dự án cao tốc đi qua 4 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Bình và Hội Phú; 13 xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Cửu An, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa và Ia Băng.
Theo báo cáo sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng) cho khoảng 396 hộ bị ảnh hưởng.
Về tiến độ, tỉnh Gia Lai đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ quý III/2025 và dự kiến hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.