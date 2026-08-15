3 hộ dân hiến 2.500m2 đất "vàng" mở rộng hẻm

Ngày 15/8, UBND phường Vũng Tàu tổ chức vận động người dân đăng ký chỉ tiêu hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn. Khởi đầu đã có 3 hộ dân tự nguyện hiến 2.500m² đất mở rộng hẻm.

Hẻm nhỏ dưới 4m trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vũng Tàu

Hiện phường Vũng Tàu đang thực hiện thủ tục pháp lý đối với các hộ dân, tổ chức hiến đất tại 3 tuyến hẻm 666 Trần Phú, 90 Trần Phú và 76 Nguyễn Bỉnh Khiêm, với tổng diện tích khoảng 2.500m². “Chúng tôi sẽ ưu tiên triển khai những tuyến thực sự cần thiết, có sự đồng thuận cao và đủ điều kiện thực hiện; không chạy theo số lượng hay thành tích. Mục tiêu là để mỗi phần đất người dân tự nguyện đóng góp trở thành một phần của hạ tầng chung, tạo nên những tuyến hẻm rộng hơn, an toàn hơn, sạch đẹp hơn và phục vụ tốt hơn đời sống cộng đồng”, ông Vũ Hồng Thuấn- Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu vận động người dân tự nguyện hiến đất mở rộng hẻm trên tinh thần tự nguyện

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, hiện trên địa bàn có 560 tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 69km, trong đó khoảng 350 tuyến có chiều rộng dưới 4m. Phần lớn các tuyến hẻm này được hình thành từ nhiều năm trước, khi dân cư và phương tiện giao thông còn thưa thớt. Trong quá trình đô thị hóa, nhiều hẻm nhỏ đã bộc lộ những bất cập về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và an toàn.

Tại một số khu vực, hẻm nhỏ khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn; hệ thống thoát nước, chiếu sáng chưa đồng bộ. Đáng lưu ý, khi xảy ra cháy, nổ hoặc có trường hợp cần cấp cứu, xe chữa cháy, xe cứu thương có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường.

Việc mở rộng hẻm vì vậy không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho giao thông mà còn góp phần cải thiện môi trường sống, mỹ quan đô thị, nâng cao giá trị và khả năng khai thác nhà đất của người dân.

Người dân Vũng Tàu trình bày ý kiến tại buổi vận động

Việc vận động được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không áp đặt và không chạy theo số lượng. Tuyến nào người dân đồng thuận cao, thực sự cần thiết và đủ điều kiện sẽ được ưu tiên thực hiện.

Khi người dân đồng thuận, phường sẽ bố trí nguồn lực đầu tư mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời thực hiện các thủ tục đo đạc, chỉnh lý hồ sơ đất đai cho người dân theo quy định.