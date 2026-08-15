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Từ 15-8, tích hợp 5 giấy tờ trên VNeID, hưởng nhiều ưu đãi phí, lệ phí

| | Bất động sản

Từ 15-8, tích hợp 5 giấy tờ trên VNeID, hưởng nhiều ưu đãi phí, lệ phí

Từ ngày 15-8, người dân có tài khoản VNeID mức độ 2 và tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng, đồng thời thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định, có thể được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2026 đến ngày 28-2-2027.

Theo Nghị quyết, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNelD tại Phụ lục I (Danh mục giấy tờ, thông tin thiết yếu của công dân tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia) và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục II (Miễn các khoản phí, lệ phí thiết yếu có tần suất giao dịch cao) và Phụ lục III (Giảm các khoản phí, lệ phí đối với các giao dịch phổ biến có giá trị lớn) ban hành kèm theo Nghị quyết, thì được miễn, giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó.

Việc áp dụng các chính sách khuyến khích tại Nghị quyết này không làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong việc lựa chọn phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Phụ lục ban hành theo Nghị quyết xem tại đây: Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3


Theo Cẩm Nương - Song Mai

Sài Gòn Giải Phóng

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