Khởi tố giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News , lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế xác nhận, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố đối với ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan sai phạm trong quản lý, tổ chức thực hiện “Dự án xử lý triệt đổ ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế)” (gọi tắt là dự án rác Hương Bình) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư.

Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế nơi ông Hà Xuân Hậu làm giám đốc

Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra mời lãnh đạo Phòng 1 - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế; lãnh đạo, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 - Huế và lãnh đạo Tòa án Nhân dân Khu vực 3 - Huế tham dự buổi họp liên ngành để xác định hành vi phạm tội của ông Hà Xuân Hậu và các cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế.

Tháng 1/2026, Báo điện tử VTC News có bài viết phản ánh dự án rác Hương Bình xây nhiều năm không xong. Liên quan đến dự án này, Thanh tra TP Huế cũng chỉ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, tại Gói thầu số 19 thuộc dự án, chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh toán hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thiết bị PCCC bao gồm ba thiết bị với tổng giá trị 323 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra thực tế, các thiết bị này hoàn toàn không có tại công trình.

Giải trình về vấn đề trên, chủ đầu tư cho biết, sau khi lắp đặt và nghiệm thu thanh toán xong, đơn vị thi công sợ bị mất nên đem về cất ở kho của đơn vị thi công. Việc này Ban và nhà thầu có lập biên bản cam kết về việc cất giữ thiết bị.

Thanh tra TP Huế trước đó cũng chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án rác Hương Bình.

Theo Thanh tra TP Huế, chất lượng thi công xây dựng tại Gói thầu số 8 cũng phát hiện các hạng mục công việc làm khe co, khe giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định.

Cụ thể, một số khe, vị trí chưa chèn bitum nhựa đường theo thiết kế nhưng Ban nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Bên cạnh đó, hạng mục bê tông gia cố mái taluy (tuyến số 2 và 3) xuất hiện hư hỏng do ảnh hưởng mưa bão từ các năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.

Qua kiểm tra, Thanh tra TP Huế cũng phát hiện tại Gói thầu số 8 và số 19, nhiều vị trí thi công chưa đảm bảo kích thước lớp kết cấu theo bản vẽ thiết kế. Điều này dẫn đến khối lượng thực tế thấp hơn khối lượng nghiệm thu, tương ứng số tiền chênh lệch phải giảm trừ là hơn 205 triệu đồng.

Thanh tra TP Huế cũng chỉ rõ nghịch lý về nguồn rác đầu vào. Nhà máy được thiết kế công suất xử lý 150 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện nay rác thải sinh hoạt của TP Huế được chuyển về Nhà máy điện rác Phú Sơn (công suất 600 tấn/ngày đêm). Lượng rác còn lại tại khu vực lân cận dự án chủ yếu tập trung ở địa bàn các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Thu, Phong Dinh chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm và đang được xử lý tại bãi rác khác.

“ Vì vậy, với công suất thiết kế được phê duyệt xử lý 150 tấn/ngày đêm thì hiện nay chưa xác định được cụ thể nguồn cung cấp rác, khối lượng và công suất vận chuyển đến Bãi rác Hương Bình... “, kết luận của Thanh tra TP Huế nêu rõ.

Trước đó, ông Hà Xuân Hậu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do liên quan đến những sai phạm tại dự án nhà khách Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế cũ (nay là TP Huế).



