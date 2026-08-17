Gần 100% giỏ hàng “chốt deal” trên sóng livestream, quỹ căn đẹp tại Noble Crystal Riverside đang thu hẹp từng ngày





Sức nóng gia tăng từ livestream đến thực tế

Không khí phiên NobleX Live tối 14/8 nóng lên ngay từ những phút đầu khi các căn hộ liên tục tìm được chủ nhân trực tiếp trên sóng. Càng về cuối chương trình, quỹ căn được giới thiệu càng nhanh chóng thu hẹp, đưa tỷ lệ “chốt deal” lên gần 100% giỏ hàng. Cùng với ưu đãi 500 triệu đồng/căn được trừ trực tiếp vào giá và quà tặng 100 NobleX Point cho mỗi sản phẩm, diễn biến này tạo nên một trong những phiên livestream đáng chú ý bậc nhất của Noble Crystal Riverside thời gian gần đây.

Sức hút trên livestream không phải tín hiệu đơn lẻ. Noble Crystal Riverside cũng là một trong 3 dự án trọng điểm của Sunshine Group đóng góp vào gần 500 tỷ đồng giá trị BĐS giao dịch có sử dụng Voucher NobleX Point chỉ sau hơn 1 tuần triển khai chương trình. Được biết, đây là chính sách tri ân khách hàng thân thiết nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Sunshine Group. Theo đó, khách hàng được nhận Voucher NobleX Point có giá trị lên tới 10% giá trị BĐS theo hợp đồng gốc và có thể sử dụng để thanh toán tối đa 20% giá trị BĐS mới trong hệ sinh thái Sunshine - NobleX.

Từ livestream đến diễn biến thực tế, hàng loạt tín hiệu đang cho thấy sức hút mạnh mẽ của Noble Crystal Riverside - một trong những dự án cao cấp đáng chú ý bậc nhất tại quận 7 cũ, khu Nam TP.HCM hiện nay. Tốc độ “chốt deal” gia tăng cũng đồng nghĩa quỹ căn sở hữu vị trí, tầng và tầm nhìn đẹp tại dự án đang thu hẹp rất nhanh.

Chuẩn sống resort 5 sao bên sông Sài Gòn, trên cung đường tỷ đô Đào Trí

Thị trường căn hộ cao cấp đang chứng kiến sự dịch chuyển về khẩu vị. Thay vì chỉ hỏi căn hộ rộng bao nhiêu mét vuông hay có bao nhiêu tiện ích, người mua ngày càng quan tâm từng mét vuông đó mang lại trải nghiệm gì trong thực tế: căn nhà có đủ sáng, đủ riêng tư; tầm nhìn có đủ rộng; khoảng xanh có thực sự hiện diện trong đời sống; hay các tiện ích có đủ gần để được sử dụng mỗi ngày.

Đây cũng là hướng tiếp cận được Noble Crystal Riverside theo đuổi. Trên tổng diện tích 112.585 m², dự án có mật độ xây dựng chỉ 23,6%, tạo dư địa lớn cho mặt nước, cây xanh và những khoảng mở cảnh quan. Lợi thế này tiếp tục được kéo xuyên suốt từ căn hộ tối ưu ánh sáng, tầm nhìn đến hệ tiện ích Urban Resort đa tầng, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và công nghệ thông minh tiên tiến. Thay vì cộng thêm thật nhiều tiện ích, dự án tập trung biến từng lớp không gian thành giá trị thật để cư dân có thể cảm nhận và sử dụng mỗi ngày.

Noble Crystal Riverside bao gồm 12 tòa tháp, tọa lạc trên cung đường Đào Trí - khu Nam TP.HCM, ngay hợp lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai

Bên trong không gian sống, lợi thế cảnh quan được khai thác tối đa với 100% căn hộ sở hữu thiết kế trần cao rộng, không gian thoáng đãng cùng hệ kính Low-E chạm sàn, đưa tầm nhìn mở rộng về phía sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, đường chân trời thành phố hoặc hệ mặt nước, công viên và những khu vườn nhiệt đới nội khu.

Chất lượng hoàn thiện tiếp tục được củng cố với danh mục thiết bị liền tường đến từ những thương hiệu quốc tế hàng đầu như Atlas Concorde, Häfele, Duravit, Grohe, Kohler, Hansgrohe….hoặc tương đương, đảm bảo sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, giá trị sử dụng và cảm giác ấm cúng của một tổ ấm. Cùng với đó, các giải pháp công nghệ được tích hợp vào không gian sống, góp phần nâng cao tính tiện nghi và đơn giản hóa những thao tác thường nhật của cư dân.

Nếu bên trong căn hộ là câu chuyện của ánh sáng, tầm nhìn và chất lượng hoàn thiện, bên ngoài cánh cửa, Noble Crystal Riverside tiếp tục mở rộng trải nghiệm theo mô hình Urban Resort đa tầng . Hệ tiện ích được tổ chức từ mặt đất lên tầng cao với lõi cảnh quan rộng 30.000m2, hơn 100 khu vườn trên cao, cùng hệ thống bể bơi, sông lười, sân thể thao cùng không gian thư giãn và kết nối đặc biệt, tạo nên một chuẩn sống resort 5 sao bậc nhất tại khu Nam Tp.HCM hiện nay.

Lõi cảnh quan xanh được bao bọc bởi 12 tòa tháp của dự án

Một vòng dạo bên Central Lagoon vào buổi sáng, tập luyện hay thư giãn tại hồ bơi sau giờ làm, dùng bữa tại hệ thống nhà hàng, mua sắm theo mô hình “shopping in the park” vào buổi tối – các nhu cầu nghỉ ngơi, vận động, giải trí và kết nối được tổ chức trong cùng một hệ sinh thái và đều chỉ cách vài bước chân.

Ở thời điểm hiện tại, dự án đang áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 17%, bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc 36 tháng; đồng thời chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ, sẽ được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán (theo chính sách NobleX Home+). Kết hợp với chương trình tri ân 10 năm của Sunshine Group, đây được là thời điểm tốt nhất để khách hàng có thể gia tăng sở hữu tại dự án.