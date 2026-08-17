Xu hướng tài chính thế giới 2026 và thị trường bất động sản Úc

Những nhận định trên được ông Park SeokHyun, chuyên gia kinh tế tại Trung tâm Giải pháp và Giao dịch Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank S&T Center), và bà Nguyễn Thanh Vân, Tổng giám đốc Gia Hưng Group, đại diện Gia Hưng Australia Property & Investment, chia sẻ đầu tháng 8 tại Hà Nội, trong hoạt động trao đổi thông tin thị trường tài chính - bất động sản quốc tế giữa hai đơn vị. Nội dung thu hút sự quan tâm của đại diện một số ngân hàng, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến kênh tài sản ngoại tệ và bất động sản nước ngoài.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế của Shinhan Bank cũng cập nhật nhanh triển vọng tỷ giá AUD/VND nửa cuối năm 2026, với nhận định đồng AUD nhiều khả năng tăng nhẹ trong ngắn hạn, thông tin hữu ích để các gia đình chủ động kế hoạch chuyển tiền học phí, sinh hoạt phí hoặc mua nhà cho con tại Úc.

Năm xu hướng bất động sản Úc dành cho gia đình có con du học

Bà Nguyễn Thanh Vân - Tổng giám đốc Gia Hưng Group, đại diện Gia Hưng Australia Property & Investment cho biết khác với trước đây khi phần lớn khách hàng tìm đến bất động sản Úc vì mục tiêu lợi nhuận cho thuê, nhóm khách hàng hiện tại phần nhiều là phụ huynh muốn mua nhà cho con ở khi du học, kết hợp sở hữu tài sản lâu dài tại Úc. Bà chia sẻ năm xu hướng đáng chú ý của thị trường:

Một, lãi suất giảm và thị trường được dự báo hạ nhiệt sau 1/7/2026. Sau một số điều chỉnh chính sách của Chính phủ Úc, giá bất động sản tại nhiều khu vực được dự báo có xu hướng giảm nhẹ. Bà Vân cho rằng đây là cơ hội để các gia đình Việt tiếp cận thị trường với chi phí thấp hơn và nhiều lựa chọn hơn so với giai đoạn trước.

Bà Nguyễn Thanh Vân - TGĐ Gia Hưng Group, đại diện Gia Hưng Australia Property & Investment

Hai, nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn tăng. Số lượng nhà niêm yết mới hiện thấp hơn mức trung bình 5 năm, trong khi lượng người mua tăng mạnh, đặc biệt nhóm mua nhà lần đầu (First Home Buyers) tận dụng chính sách đặt cọc 5% áp dụng từ tháng 10/2025. Điều này tạo áp lực tăng giá rõ rệt tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, Brisbane.

Ba, chính sách hỗ trợ người mua nhà lần đầu được nới rộng đáng kể. Theo bà Vân, quy định mới không còn giới hạn thu nhập, mức giá nhà đủ điều kiện hưởng ưu đãi cũng được nâng lên (tại Sydney lên tới 1,5 triệu AUD) và đây được xem là "cửa sổ" đáng chú ý với các gia đình trẻ và phụ huynh có con du học, dù bà Vân lưu ý mỗi trường hợp cần được tư vấn riêng để xác định điều kiện áp dụng cụ thể.

Bốn, khu vực nội đô và gần các trung tâm học thuật ngày càng được ưa chuộng. Căn hộ tại khu trung tâm (CBD), gần các trường đại học lớn như University of Melbourne, UNSW, Monash, UTS tiếp tục ghi nhận nhu cầu thuê cao từ sinh viên, với lợi suất cho thuê ổn định 6-8%, giá vẫn cạnh tranh hơn khu vực ngoại ô cũng là lựa chọn được nhiều phụ huynh ưu tiên vì gần trường, thuận tiện cho con trong thời gian du học.

Đại diện Gia Hưng Group chia sẻ cùng các nhà đầu tư quan tâm về đầu tư bất động sản Úc tham dự chương trình

Năm, nhà đầu tư Việt chuyển từ "mua để thử" sang "đầu tư có chiến lược". Thay vì quyết định theo cảm tính, bà Vân cho biết ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn kỹ pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư, vị trí và khả năng thanh khoản trước khi xuống tiền, đồng thời quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục sang bất động sản thương mại, nông trại, đất công nghiệp bên cạnh nhà ở.

Bà Vân cũng dẫn số liệu từ báo cáo giao dịch bất động sản Úc dành cho người nước ngoài quý I/2026: Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 quốc gia có số lượng giao dịch mua bất động sản Úc nhiều nhất, chỉ sau Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư Việt với thị trường này.

Bà Nguyễn Thanh Vân, chia sẻ các xu hướng và chính sách đầu tư bất động sản Úc tại hội thảo

"Với nhiều phụ huynh, mua nhà tại Úc không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là nơi con cái an tâm học tập, sinh sống. Chúng tôi luôn khuyến nghị các gia đình tìm hiểu kỹ về pháp lý, chính sách ưu đãi và tỷ giá trước khi quyết định, để việc sở hữu tài sản tại Úc thực sự bền vững về lâu dài", bà Vân chia sẻ thêm.

Theo đại diện hai đơn vị, những vấn đề về thủ tục pháp lý, chi phí thực tế và cách quản trị rủi ro tỷ giá khi mua nhà tại Úc sẽ tiếp tục được Gia Hưng Australia Property & Investment và Shinhan Bank cập nhật tới các gia đình và nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới.

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