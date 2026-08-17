Một thành phố trực thuộc Trung ương tìm chủ cho khu đô thị gần 20.000 tỷ đồng có 3 tòa nhà cao 25 tầng

Theo Cổng TTĐT TP Huế, mới đây, địa phương đã phát thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng, thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương.

Dự án có tổng diện tích hơn 150 ha, với quy mô dân số 9.780 người. Dự kiến dự án sẽ tạo ra khoảng 2.700 căn nhà ở bao gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở và dịch vụ, căn hộ chung cư nhà ở xã hội; 3 khu dịch vụ cao tầng 20 - 25 tầng; 2 khu dịch vụ cao 5 tầng.

Dự án sẽ hình thành khu đô thị được đầu tư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật; trong đó, đối với nhà ở thấp tầng, nhà ở và dịch vụ tối thiểu xây thô hoàn thiện kiến trúc mặt ngoài; đối với nhà ở xã hội đầu tư mức độ hoàn thiện đạt từ 90%, các công trình dịch vụ, giáo dục, bến xe, công viên chuyên đề đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 100%.

Với các công trình thiết chế khác như văn hóa, y tế, thể dục, thể thao, đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật bàn giao lại cho nhà nước.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 19.680 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 361 tỷ đồng.

Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15% tổng vốn; phần còn lại là vốn vay từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư khu đất nằm về phía Đông đường 100m (Võ Nguyên Giáp) và một phần khu đất nằm về phía Nam đường 40m, có diện tích khoảng 101,17 ha.

Giai đoạn 2 đầu tư khu đất nằm về phía Tây và Tây Bắc đường 100m (Võ Nguyên Giáp), có diện tích khoảng 49,68 ha.

Về tiến độ, tổng thời gian thực hiện dự án không quá 144 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trong đó, tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.