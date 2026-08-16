Thái Nguyên sắp khởi công 2 dự án BĐS gần 3.000 tỷ đồng

Ngày 16/8, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh sẽ tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Thượng Đình và Khu dân cư số 1 vào ngày 19/8.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình được triển khai tại xã Điềm Thụy, phường Phổ Yên và phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên) với quy mô 128,18 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.486 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Stavian Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Một khu đô thị tại Thái Nguyên

Sau khi được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác, dự án sẽ góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Dự án Khu dân cư số 1 (xã Lương Phú) có quy mô khoảng 21,225 ha với tổng mức đầu tư khoảng 437,299 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, khu dân cư theo hướng đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích của người dân.

Như vậy, tổng mức đầu tư của 2 dự án hơn 2.923 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng của tỉnh; đồng thời, tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.