Điểm nhấn bất động sản tuần qua: Loạt dự án nhà ở xã hội quy mô lớn được đưa vào quy hoạch triển khai tại Hà Nội

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Danh sách loạt dự án nhà ở xã hội quy mô lớn sắp triển khai tại Hà Nội

Theo thông tin từ HĐND thành phố Hà Nội, loạt dự án nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn đang được đưa vào quy hoạch, trải rộng từ Hà Đông, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì đến Hòa Lạc (cũ).

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả giám sát việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, công bố danh mục quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn với hàng loạt dự án có diện tích từ vài chục đến hơn 150ha, được quy hoạch tại nhiều cửa ngõ của Thủ đô.

Theo danh mục, khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất được đề xuất tại khu đô thị Hòa Lạc (phân khu HL4), thuộc địa bàn huyện Thạch Thất và Quốc Oai (cũ), với diện tích khoảng 157ha, trong đó quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 108ha. Khu vực này được định hướng phục vụ khoảng 31.180 người, tổng diện tích sàn nhà ở từ 600.200-779.500m2.

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“Đừng tranh cãi chung cư là tích sản hay tiêu sản, hãy hỏi: Cũ rồi ai bỏ tiền xây lại?”

GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - cho rằng thay vì sa vào tranh luận chung cư là “tích sản” hay “tiêu sản”, câu hỏi lớn hơn là khi công trình hết vòng đời, ai sẽ bỏ tiền xây dựng lại?

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ

Sau Nghị quyết 21, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận về việc chung cư có còn là tài sản tích lũy lâu dài hay sẽ trở thành “tiêu sản” khi thời hạn sử dụng được xác định theo niên hạn công trình.

Tuy nhiên, theo GS Đặng Hùng Võ, dù pháp luật có quy định niên hạn hay không, một thực tế không thay đổi là mọi công trình xây dựng đều có tuổi thọ. Sau nhiều chục năm, tòa nhà sẽ xuống cấp và đến một thời điểm nào đó buộc phải sửa chữa lớn hoặc xây dựng lại.

Vì vậy, theo ông, thay vì chỉ tranh luận chung cư là “tích sản” hay “tiêu sản”, cần trả lời hai câu hỏi thực tế hơn: quyền lợi của người mua nhà được bảo đảm thế nào trong suốt vòng đời công trình và khi tòa nhà phải xây dựng lại, tiền sẽ lấy từ đâu?

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Cần có quy định rõ hướng xử lý chung cư hết niên hạn sử dụng

Liên quan đến việc quy định niên hạn sử dụng đối với chung cư xây mới, nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định rõ hướng xử lý chung cư hết niên hạn.

Việc quy định rõ hướng xử lý chung cư khi hết niên hạn sử dụng được cho là sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn mà công tác cải tạo chung cư cũ hiện nay đang gặp phải trong tương lai.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương - Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills, cần phân biệt rõ niên hạn của công trình với quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Bởi bất kỳ công trình nào cũng có tuổi thọ nhất định, kể cả nhà phố, và đều cần được kiểm định, sửa chữa, cải tạo hoặc xử lý khi xuống cấp.

Theo MBS Research, chủ sở hữu căn hộ được định hướng có quyền và nghĩa vụ tài chính tham gia xây dựng lại công trình. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại; kiểm định chất lượng các chung cư cũ xuống cấp và quyết định hệ số bồi thường.

Liên quan đến vấn đề trên, Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) mới đây cũng đã có văn bản đề nghị quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình chỉ áp dụng với các chung cư được xây dựng sau khi Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực.

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Đề xuất ưu đãi chủ nhà trọ như chủ đầu tư nhà ở xã hội

Góp ý sửa đổi Luật Nhà ở 2023, HoREA kiến nghị xem xét một số quy định theo hướng ưu đãi cho chủ nhà trọ như đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, tại văn bản vừa phát đi, Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) kiến nghị xác định nguồn nhà ở cho thuê được mở rộng sang các khu trọ nhiều phòng do cá nhân đầu tư.

Theo HoREA, dự thảo hiện đã quy định trường hợp cá nhân phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ để bán, cho thuê mua hoặc cho thuê, thường được gọi là chung cư mini, tuy nhiên có thể bổ sung thêm trường hợp cá nhân có đất ở hợp pháp xây nhà riêng lẻ nhiều phòng để cho thuê dài hạn.

Với phương án trên, HoREA cho rằng, cả nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà riêng lẻ nhiều phòng cho thuê đều phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và các địa phương có thể quy định điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy tiếp cận nơi có nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Nếu cá nhân đầu tư nhà nhiều tầng nhiều căn hộ hoặc nhà riêng lẻ nhiều phòng cho những người thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê dài hạn, HoREA đề nghị được hưởng các ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

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Đổi mới cơ chế định giá đất sẽ “xoá bỏ” điểm nghẽn thị trường

Sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá thị trường từng là áp lực lớn cho các nhà đầu tư. Theo bà Đỗ Thị Thu Giang (Savills Việt Nam), việc phân định rõ vai trò Trung ương - Địa phương cùng hệ thống dữ liệu đất đai minh bạch theo Nghị quyết 21 sẽ là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn này, giúp định hình một thị trường bất động sản chuyên nghiệp hơn.

Theo bà Đỗ Thị Thu Giang, Giám đốc toàn quốc Bộ phận Tư vấn, Savills Việt Nam, những bất cập trong cơ chế định giá và tài chính đất đai là một trong những điểm nghẽn trong quá trình thực thi pháp luật đất đai thời gian qua. Việc xác định giá đất cụ thể trong một số trường hợp còn thiếu cơ sở dữ liệu đầy đủ và minh bạch, có thể dẫn đến chênh lệch giữa giá trị thực và mức giá hình thành trên thị trường, đồng thời tạo áp lực tài chính đối với nhà đầu tư.

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