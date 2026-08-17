Theo báo cáo mới công bố của Cushman & Wakefield, một trong những diễn biến đáng chú ý của thị trường nhà liền thổ TP.HCM quý II/2026 là nguồn cung tiếp tục dịch chuyển khỏi khu vực trung tâm truyền thống.

Theo đơn vị này, toàn thị trường ghi nhận khoảng 1.700 căn mở bán mới, tăng 3,2 lần so với quý trước.

Nguồn cung tiếp tục tập trung tại các khu vực vùng ven, trong đó khu Bắc chiếm khoảng 70%, chủ yếu đến từ giai đoạn mở bán mới của một đại đô thị tại Hóc Môn. Khu Nam chiếm khoảng 25%, trong khi TP. Thủ Đức (cũ) chiếm khoảng 4%...

Ở phía cầu, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 36%, tương ứng gần 870 căn. Cushman & Wakefield cho biết nhu cầu chủ yếu đến từ nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao, với nhà liền thổ tại khu vực trung tâm tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Theo Cushman & Wakefield, giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt gần 6.500 USD/m², giảm 2% theo quý và 57% so với cùng kỳ. Đơn vị này cho rằng, mức điều chỉnh này cho thấy thị trường đang dần trở lại trạng thái cân bằng sau khi một số dự án cao cấp, hạng sang đẩy mặt bằng giá tăng mạnh trong quý I.

Xét theo khu vực, TP. Thủ Đức (cũ) tiếp tục dẫn đầu về giá với gần 13.000 USD/m², tiếp đến là Nhà Bè khoảng 9.400 USD/m², Bình Tân 7.000 USD/m², Cần Giờ 6.500 USD/m² và Hóc Môn 5.300 USD/m².

Trong thời gian tới, Cushman & Wakefield kỳ vọng các khu đô thị quy mô lớn tại Cần Giờ, Hóc Môn sẽ mở rộng không gian phát triển ra ngoài khu vực đô thị truyền thống. Cùng với đó, mô hình TOD và các dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến Vành đai, mạng lưới giao thông công cộng được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu ở thực và dòng vốn đầu tư dài hạn.

Tại báo cáo thị trường Bất động sản quý II/2026 mới đây, Savills cũng đưa ra những nhận định tương đồng. Cụ thể, ở phân khúc biệt thự và nhà phố, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Nghiên cứu & S22M Savills TP.HCM, cho rằng nguồn cung đang dịch chuyển ra vùng ven, được dẫn dắt bởi quy hoạch và hạ tầng. Mặt bằng giá cao cũng khiến các sản phẩm diện tích nhỏ được ưa chuộng hơn.

Theo Savills, Quy hoạch chung TP.HCM mở rộng đang định hình lại thị trường nhà ở dọc các hành lang hạ tầng trọng điểm. Đơn vị này dự báo trong nửa cuối năm, thị trường sẽ đón thêm khoảng 5.000 căn nhà thấp tầng, chủ yếu từ các khu đô thị quy mô lớn tại vùng ven của các chủ đầu tư tên tuổi.

Savills cũng dự báo đến năm 2029, nguồn cung tương lai lũy kế đạt khoảng 22.000 căn, dẫn đầu bởi các dự án tại Cần Giờ và Hóc Môn.