Tăng tốc hoàn thiện Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Đây là điều kiện cần thiết để các mũi thi công nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị bên trong nhà ga có thể đồng loạt tăng tốc.

Hạng mục lắp đặt hơn 9.500 tấm kính cường lực cỡ lớn bao quanh nhà ga được bắt đầu từ hôm nay (16-8). Ảnh: Ánh Dương.

Sáng 16-8, tại công trường dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, hai nhà thầu phụ trách hạng mục mặt dựng huy động hàng chục công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công hệ mặt dựng nhôm kính bao quanh Nhà ga hành khách T2.

Nhà ga T2 được thiết kế theo hình dáng chim "Phượng hoàng lửa", với hệ mặt dựng nhôm kính là một trong những hạng mục quan trọng góp phần hoàn thiện diện mạo công trình.

Tại công trường hiện có khoảng 60 nhân sự trực tiếp tham gia thi công hạng mục mặt dựng. Do Phú Quốc đang bước vào mùa mưa bão, các mũi thi công phải chủ động tận dụng tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để bảo đảm tiến độ.

Ông Lê Nhữ Tiến, Quản lý dự án Công ty TNHH Sinh Nam Façade, một trong hai nhà thầu phụ trách hạng mục mặt dựng cho biết, hơn 9.500 tấm kính cường lực sẽ được lắp kín bao quanh mặt ngoài Nhà ga T2.

Mỗi tấm kính có độ dày 43,52mm, kích thước khoảng 2,5 x 3m và khối lượng trung bình 400-500kg. Ảnh: Ánh Dương.

Mỗi tấm kính có độ dày 43,52mm, kích thước khoảng 2,5 x 3m và khối lượng trung bình 400-500kg. Đây không chỉ là vật liệu hoàn thiện kiến trúc mà còn là bộ phận quan trọng của hệ bao che, giúp bảo vệ không gian bên trong nhà ga trước tác động của mưa, gió bão và môi trường bên ngoài. Trong giai đoạn đầu, năng suất lắp đặt đạt khoảng 20 tấm kính/ngày. Khi mặt bằng, thiết bị và nhân lực được đồng bộ, năng suất tăng lên khoảng 30-40 tấm/ngày và tiếp tục được tối ưu nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thiện mặt dựng.

Cũng theo ông Lê Nhữ Tiến, điều kiện khí hậu biển đảo tạo áp lực lớn đối với hệ mặt dựng. Vì vậy, hơn 9.500 tấm kính hộp thuộc hệ Unitized sử dụng tại dự án phải đáp ứng các yêu cầu cao về khả năng chịu lực, tải trọng gió và độ bền trong môi trường biển.

Đại diện Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, việc hoàn thiện hệ mặt dựng không chỉ có ý nghĩa về kiến trúc mà còn là một mắt xích quan trọng trong tiến độ chung của dự án. Khi hệ kính được khép kín, không gian bên trong nhà ga sẽ được bảo vệ trước mưa, gió và hơi ẩm từ môi trường biển. Đây là điều kiện cần thiết để các mũi thi công nội thất, cơ điện và lắp đặt thiết bị bên trong nhà ga đồng loạt tăng tốc.

Hơn 9.500 tấm kính cường lực là một phần trong tổng thể Nhà ga T2 có diện tích sàn hơn 387.790m². Phía trên công trình, hệ kết cấu thép với khối lượng hơn 27.000 tấn cũng đang được triển khai và đã hoàn thành phần lớn khối lượng kết cấu chính.

Bên cạnh đó, hệ mái có diện tích khoảng 120.000m² đang tiếp tục được thi công. Trong giai đoạn cao điểm, hàng nghìn mét vuông mái được hoàn thiện mỗi ngày, từng bước tạo mặt bằng an toàn, khép kín công trình để triển khai các hạng mục hoàn thiện tiếp theo.

Công trường Nhà ga T2 hiện tổ chức thi công theo phương thức 3 ca, 4 kíp liên tục. Ảnh: Ánh Dương.

Công trường Nhà ga T2 hiện huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân và cán bộ kỹ thuật, tổ chức thi công theo phương thức 3 ca, 4 kíp liên tục. Bốn cần cẩu sức nâng 800 tấn và 4 cần cẩu sức nâng 650 tấn được bố trí phục vụ nâng hạ kết cấu thép cùng các cấu kiện, hạng mục có tải trọng lớn.

Theo kế hoạch tổng thể, Nhà ga T2 hướng tới mục tiêu vận hành thử vào tháng 4-2027, phục vụ công tác chuẩn bị cho APEC 2027.