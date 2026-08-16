Cầu Trần Hưng Đạo: Tìm phương án tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phạm Hùng.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị hoàn thành dứt điểm công tác di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi trên địa bàn phường Hồng Hà và phường Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam trước ngày 20-8.

Cùng với đó đề nghị UBND phường Bồ Đề hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 20-8 phục vụ công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật phạm vi nút giao Cổ Linh - Hồng Tiến.

Về dự án đường điện 110kV Mai Động - Trần Hưng Đạo, Ban quản lý dự án kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội đẩy nhanh triển khai thi công và hoàn thành di chuyển hệ thống đường dây điện 110kV nằm trong phạm vi Dự án cầu Trần Hưng Đạo, bàn giao cho Ban quản lý dự án và doanh nghiệp dự án trước ngày 25-8 để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ.

Về thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều, theo Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân, việc các hạng mục mố, trụ cầu của các cầu nhánh 1, nhánh số 2, nhánh số 4 (14 mố trụ cầu nằm trên đường Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư) không được đào, xẻ đê để thi công các hạng mục trong phạm vi bảo vệ đê điều trong thời gian mùa mưa lũ đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước Hội nghị APEC 2027, song song với việc hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép thi công liên quan đến đê điều, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thống nhất xây dựng phương án, giải pháp tổ chức thi công cầu Trần Hưng Đạo đảm bảo linh hoạt, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế từ nay đến hết ngày 31-10-2026 đáp ứng tiến độ, đồng thời đảm bảo an toàn đê điều, thoát lũ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Về tiến độ thi công, Dự án thành phần 3- Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), kể từ ngày triển khai thi công 19-12-2025, nhà đầu tư đã tổ chức 17 mũi thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi phần cầu chính, 221/244 cọc khoan nhồi phần cầu dẫn bờ Long Biên và cầu vượt Cổ Linh, 260/284 cọc khoan nhồi cầu nhánh nút giao Cổ Linh; 96/207 cọc khoan nhồi nút giao Hoàn Kiếm, 332/445 cọc biện pháp cầu dẫn Long Biên; hoàn thành 6/7 bệ trụ cầu chính; 22/30 bệ mố, trụ và 22/30 thân mố, trụ cầu dẫn phía Long Biên và cầu vượt Cổ Linh… Giá trị sản lượng thi công đạt 2.195/7.280 tỷ đồng, tương ứng 30,15%.