Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Đây là một trong những gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua địa phận Hải Phòng và 9km thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Trước đó, năm 2021 TP Hải Phòng đã đầu tư xây dựng cầu Văn Úc (giai đoạn 1) với mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng.