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Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

| | Bất động sản

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Toàn cảnh cầu Văn Úc 2 nối khu vực Đồ Sơn, Kiến Thụy với Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Dự án xây dựng cầu Văn Úc (giai đoạn 2) được khởi công giữa tháng 5/2026, với tổng vốn đầu tư hơn 732 tỷ đồng để xây thêm một cầu vượt sông Văn Úc bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nối khu vực Đồ Sơn, Kiến Thụy với khu vực Tiên Lãng (TP Hải Phòng﻿).

Đây là một trong những gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua địa phận Hải Phòng và 9km thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Trước đó, năm 2021 TP Hải Phòng đã đầu tư xây dựng cầu Văn Úc (giai đoạn 1) với mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 được thiết kế bằng bê tông dự ứng lực với chiều dài 2.217 m, bề rộng 22,75 m, chạy song song với cầu Văn Úc giai đoạn 1.

Sau 3 tháng khởi công giai đoạn 2, hàng loạt hạng mục đã được gấp rút triển khai. Các đơn vị thi công đã tổ chức 10 dây chuyền thi công khoan cọc nhồi 24/24h. Trong đó 2 dây chuyền thi công trên sông và 8 dây chuyền thi công 2 bên bờ.

Đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đơn vị thi công đã huy động tổng số hơn 350 kỹ sư, công nhân, lao động triển khai các hạng mục đúc dầm, khoan cọc nhồi... liên tục 3 ca/ngày.

Cầu Văn Úc nối vùng Đồ Sơn, Kiến Thụy với khu vực Tiên Lãng. Đây là những địa bàn trọng điểm nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, trong đó có Khu thương mại tự do thế hệ mới, Cảng biển Nam Đồ Sơn, các khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái....

Khi hoàn thành, cầu Văn Úc 1 và 2 có tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng được đánh giá là rất quan trọng trên tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Cây cầu góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược khu vực Đồng bằng sông Hồng, tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng lực khai thác hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị và công nghiệp.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

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