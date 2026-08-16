Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ bứt phá nửa cuối năm 2026?

Theo báo cáo thị trường của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý II/2026, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận khoảng 4.800 sản phẩm mới, giảm 20% so với quý trước nhưng vẫn cao gấp hai lần cùng kỳ năm 2025.

Theo VARS, nhu cầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn hiện hữu và xu hướng gia tăng nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ.

Động lực quan trọng đến từ sự phục hồi của ngành du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng tích cực cho hoạt động khai thác lưu trú và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng kết nối liên vùng và rút ngắn thời gian di chuyển đến các điểm đến du lịch.

Bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng.

Đáng chú ý, chiến lược của nhà đầu tư cũng đang thay đổi. Thay vì kỳ vọng chủ yếu vào tăng giá tài sản, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền thực tế. Trong khi đó, mặt bằng giá nhà ở vẫn duy trì ở mức cao nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp cũng khiến một bộ phận dòng vốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại phân khúc nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, VARS cho rằng thanh khoản của thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình dự án.

Theo báo cáo, mặt bằng giá sơ cấp của bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục duy trì ổn định và không ghi nhận xu hướng giảm đáng kể. Một số phân khúc vẫn tăng giá so với cùng kỳ hoặc đầu năm do tác động của chi phí đầu vào, định vị dự án và chính sách bán hàng của chủ đầu tư.

Ở phân khúc cao tầng, giá chào bán tăng khoảng 7-10% so với cùng kỳ. Một số chủ đầu tư điều chỉnh tăng giá theo tiến độ triển khai dự án, đồng thời kết hợp nhiều chương trình ưu đãi và chiết khấu nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Đối với phân khúc thấp tầng, giá chào bán tăng khoảng 6-9% so với cùng kỳ. Những dự án mới mở bán có tỷ lệ hấp thụ tốt ghi nhận mức tăng giá khoảng 1-2% sau mỗi giai đoạn mở bán, đi kèm các chính sách bán hàng hấp dẫn.

Nhận định về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, trong giai đoạn 2026 - 2027, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng gắn với kinh tế du lịch sẽ có những cải thiện và tăng trưởng tốt hơn so với giai đoạn những năm vừa qua.

Theo ông, việc hoàn thiện các khu vực động lực du lịch đang được đầu tư mạnh, thu hút cả đầu tư công lẫn vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra những vùng du lịch chất lượng rất tốt. Nhiều cơ chế, chính sách cũng đang tháo gỡ cho phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

“ Việt Nam đang chuẩn bị đón một sự kiện rất quan trọng, đó là APEC 2027. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang sở hữu nhiều khu vực có thể kết hợp giữa du lịch, nghỉ dưỡng, các hoạt động kinh tế thương mại, ví dụ như: Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu… đang tạo ra những khu vực có hàm lượng về đầu tư rất cao. Đây cũng là một trong những cơ hội và lợi thế mạnh cho việc phát triển thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Cùng với đó, việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch “, ông Đính nhấn mạnh.

Bà Trần Diễm My, Phó chủ tịch HĐQT Five Star Group cũng cho rằng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó tiêu chí đánh giá dự án đã thay đổi đáng kể.

Nếu trước đây nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng tăng giá tài sản thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả khai thác thực tế. Những câu hỏi được đặt ra không còn là giá sẽ tăng bao nhiêu, mà là dự án tạo ra dòng tiền như thế nào, đơn vị nào vận hành và công suất khai thác đạt mức nào.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản du lịch.

Theo ông Chung, một trong những động lực quan trọng là hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã được hoàn thiện hơn, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư công cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam hay các sân bay quốc tế đang mở rộng không gian phát triển cho các điểm đến du lịch trên cả nước.

Nếu được khơi thông, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có cơ hội bức phá.

Vị chuyên gia này đưa ra ba kịch bản cho thị trường đến năm 2030. Trong kịch bản tích cực, khi hạ tầng được đẩy nhanh, thể chế tiếp tục hoàn thiện và lượng khách quốc tế tăng mạnh, bất động sản du lịch có thể trở thành một trong những kênh đầu tư hấp dẫn nhất.

Ở kịch bản cơ sở, thị trường phục hồi ổn định theo tiến độ đầu tư công và cải cách pháp lý hiện nay. Trong khi đó, kịch bản kém tích cực sẽ xảy ra nếu các nút thắt về vốn và pháp lý không được xử lý kịp thời, khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng.

Làm gì để khơi thông bất động sản nghỉ dưỡng?

Theo ông Nguyễn Văn Đính, hiện cần rất nhiều những thay đổi về thể chế, chính sách, cách điều hành để kích thích bất động sản nghỉ dưỡng.

Đầu tiên theo ông Đính là cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai và phát triển bất động sản du lịch. Mặc dù có những quy định nhất định, nhưng cần tiếp tục hoàn thiện, làm rõ và triển khai quyết liệt hơn trong thực tế, đặc biệt tại những khu vực có động lực tăng trưởng du lịch tốt, hội tụ điều kiện thuận lợi về hạ tầng và tiềm năng phát triển. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng rõ ràng, cụ thể, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng thuận lợi trong quá trình xử lý, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai dự án, thúc đẩy thị trường phát triển.

Bên cạnh đó, cần tạo ra thị trường, đặc biệt là thị trường về vốn, thị trường đầu tư để hỗ trợ cho nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tiếp đó là vấn đề về các cơ chế chính sách về hoạt động du lịch, cần phải đẩy mạnh hơn nhóm đối tượng khách nước ngoài, khách trong nước, phân luồng chặt chẽ.

“Chúng ta đã đón được lượng khách du lịch rất mạnh từ một số các quốc gia như: Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc… Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang tích cực tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang thiếu những nhóm khách hàng ở các quốc gia phát triển, đó là những khách hàng chất lượng cao, họ sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm.

Chúng tôi cho rằng, trên thế giới đang có những khó khăn trong hoạt động du lịch. Một số quốc gia thuộc dòng nhóm hoạt động du lịch tốt nhất thế giới đang có những dấu hiệu ảnh hưởng bởi chiến tranh, dẫn đến dòng vốn đầu tư, dòng khách hàng tiêu chuẩn cao sụt giảm. Đây là lúc chúng ta phải nắm được cơ hội để thu hút được dòng đầu tư và dòng khách hàng này đến với Việt Nam “, ông Đính cho hay.

Các khu vực du lịch chất lượng tại Việt Nam có thể kể đến Phú Quốc, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh… Cần phải có những cơ chế, chính sách và tiếp thị để thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, cần phải có những chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng khách hàng, điều hành hoạt động kinh doanh du lịch.