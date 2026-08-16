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Làm thủ tục đất đai ở TPHCM không cần phải đến nơi có nhà đất

| | Bất động sản

Trước đây, người dân sống ở xã Củ Chi (TPHCM) có đất đai ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) muốn thực hiện các thủ tục nhà đất bắt buộc phải đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thực hiện. Hiện nay, người dân có thể thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 5028/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính với 5 loại thủ tục trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo đó, 5 thủ tục áp dụng theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử áp dụng trên địa bàn TPHCM, gồm đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

Người dân không còn phải đến đúng chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn nơi có nhà đất để thực hiện 5 thủ tục trên.

Người dân được nộp hồ sơ tại bất kỳ Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn TPHCM. Hệ thống sẽ số hóa và luân chuyển dữ liệu tự động giữa các cơ quan để xử lý và trả kết quả.

Quyết định của UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm tuân thủ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định.

Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để triển khai thực hiện.

Như vậy, với quyết định 5028/QĐ-UBND, người dân không còn phải đến đúng chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn nơi có nhà đất để thực hiện 5 thủ tục trên.

Ví dụ, trước đây, người dân sống ở xã Củ Chi có đất đai ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) muốn thực hiện một trong 5 thủ tục như trên bắt buộc phải đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phụ trách địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thực hiện. Còn nay có thể thực hiện tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

Việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TPHCM.

Theo Duy Quang

Tiền Phong

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