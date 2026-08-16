IEC Vĩnh Phúc được giao thêm đất làm dự án nhà ở tại Khu công nghiệp Bá Thiện

Mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định về việc giao đất (đợt 2) cho Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc để thực hiện dự án Nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích 63,3m2 đất trồng lúa để thực hiện dự án Nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện huyện Bình Xuyên nay là xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, giao diện tích 63,3m2 đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên cho IEC Vĩnh Phúc để thực hiện dự án Nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tại xã Bình Tuyền.

Cụ thể, mục đích sử dụng đất là xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; giao cho chủ đầu tư trong thời gian xây dựng theo tiến độ của dự án, sau khi đầu tư xong bàn giao lại cho cơ quan được giao quản lý theo quy định .

Phối cảnh dự án Nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Ảnh: IEC Corp.

Chủ đầu tư được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 124 Luật Đất đai 2024 (Điều 5 Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025, Điều 6 Nghị định 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025).

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu IEC Vĩnh Phúc nộp tiền phát triển đất trồng lúa và phí, lệ phí theo thông báo của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; đăng ký đất đai và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, hồi tháng 11/2025, UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 27.776,1m2 (gồm đất trồng lúa 27.119,25m2 , đất thủy lợi, đất bằng trồng cây hàng năm 656,85m2 ) và giao diện tích đất này cho IEC Vĩnh Phúc để thực hiện dự án Nhà ở thuộc Khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện.

Được biết, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 27.840m2, tọa lạc tại thôn Vinh Tiến, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ. Quy mô dân số khoảng 3.000 người, gồm 4 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng với 1.337 căn hộ và 52 căn nhà liền kề có chức năng hỗn hợp. Vốn đầu tư khoảng hơn 1.354,5 tỷ đồng.

Về Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc, doanh nghiệp được thành lập ngày 3/8/2025, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại thôn Vĩnh Tiến, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 280 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư CIR Việt Nam (tỷ lệ 15%), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản RFI (tỷ lệ 70%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (15%).

Trong đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư CIR Việt Nam được thành lập ngày 20/12/2019 với vốn điều lệ 500 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đến ngày 8/10/2020, Tư vấn Đầu tư CIR Việt Nam đã tăng vốn điều lệ lên 2 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên mức 5 tỷ đồng vào ngày 21/1/2022.

Một cổ đông khác là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản RFI, doanh nghiệp thành lập từ ngày 3/3/2023 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 1/12/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đang ở mức 200 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Văn Ninh và Nguyễn Hồng Hải sở hữu 50% vốn mỗi người.

Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (EIC Corp) được thành lập từ được thành lập từ ngày 20/3/2015, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 3/2/2026, vốn điều lệ của EIC Corp đang ở mức 1.600 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của một số dự án như Khu nhà ở IEC Residences Quy Nhơn quy mô 3,7ha tại tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), Nhà ở xã hội Long Vân 1 tại tỉnh Gia Lai.

Quay trở lại với IEC Vĩnh Phúc, cập nhật mới nhất ngày 17/4/2026, Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của IEC Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1980).

Ngoài ra, ông Dũng còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư CIR Việt Nam và Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC, đây đều là 2 cổ đông của IEC Vĩnh Phúc.

Ông Dũng hiện còn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Greenland Hà Nội và Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Ngọc TTC.

Theo nguồn tin của PV cho thấy, IEC Vĩnh Phúc đã sử dụng lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị quyền sử dụng đất và Lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác hạ tầng kỹ thuật trên đất của khu đất thuộc Dự án Nhà ở thuộc khu thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp Bá Thiện thế chấp cho khoản vay 750 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh Thanh Trì.