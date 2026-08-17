Phường Hoàng Liệt đốc thúc 4 dự án vốn ngoài ngân sách

UBND phường Hoàng Liệt đã tích cực ban giao mặt bằng dự án Tổ hợp nhà ở thương mại Hoàng Dương. Ảnh AT.

Hoạt động kiểm tra này được thực hiện trong bối cảnh UBND thành phố Hà Nội đang rà soát, xử lý 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ theo Thông báo số 396/TB-UBND. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được phường Hoàng Liệt xác định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, hạn chế tình trạng đất đai, nguồn lực bị sử dụng kém hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt Nguyễn Trường Sơn cho biết " Việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án không chỉ nhằm bảo đảm các chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết mà còn góp phần chống lãng phí tài nguyên đất, sớm đưa các dự án vào khai thác, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội của người dân"

Đoàn kiểm tra UBND phường Hoàng Liệt đã yêu cầu chủ đầu tư tăng máy móc, thiết bị, nhân dự trước 22-8-2026. Ảnh AT.

Theo kế hoạch, 4 dự án trọng điểm vốn ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn được UBND phường Hoàng Liệt tiến hành kiểm tra gồm: Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại Hoàng Dương (Hoàng Dương Land); Dự án Nhà ở thấp tầng và Khu nhà ở tái định cư kết hợp thương mại; Dự án Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Dự án Tổ hợp thương mại và nhà ở Osaka Complex.

Tại dự án Dự án Nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại ô đất HH-01 Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm, phường yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh rào quây, vệ sinh môi trường. Ảnh AT.

Tại dự án Hoàng Dương Land, Phó Chủ tịch UBND phường Tạ Việt Dũng đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo đúng quy định. Bên cạnh đó, chính quyền phường đặc biệt quán triệt công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng phải tuyệt đối chuẩn xác, không để phát sinh tranh chấp lấn chiếm, nhất là tại các vị trí tiếp giáp với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo lân cận, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và tình đoàn kết trong khu dân cư.

Tâm điểm trong đợt kiểm tra là dự án Hanoi Melody Residences. Dự án từng nhiều lần lỡ hẹn tiến độ từ năm 2024, được UBND thành phố Hà Nội gia hạn hoàn thành vào Quý I-2027 (theo Quyết định số 5694/QĐ-UBND), cùng cam kết của chủ đầu tư bàn giao nhà cho khoảng 300 khách hàng trước ngày 30-6-2027. Tuy nhiên, việc không thể tái khởi công đúng hạn vào cuối tháng 6-2026 đã đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực thi.

Tại buổi kiểm tra hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận công tác thi công đúng hồ sơ thiết kế nhưng số lượng nhân lực thực tế chỉ có khoảng 120 lao động trên toàn bộ đại công trường 3 tòa cao tầng. Lãnh đạo phường Hoàng Liệt thẳng thắn đánh giá, với quân số mỏng như này, tiến độ cam kết chắc chắn sẽ bị phá vỡ, dẫn tới nguy cơ bội tín với người mua nhà và phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Chủ đầu tư dự án Osaka Complex (48 Ngọc Hồi) báo cáo tiến độ với đoàn kiểm tra. Ảnh TA.

Đoàn kiểm tra của UBND phường đã yêu cầu chủ đầu tư - Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm phải huy động, bổ sung tối thiểu 500 công nhân kỹ thuật lành nghề trong vòng một tuần để bảo đảm công suất thi công. Chấn chỉnh toàn diện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, không để tiếng ồn, bụi bẩn ảnh hưởng tới đời sống dân sinh xung quanh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng Giám đốc công ty cho biết đơn vị đã khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý dự án, thay Giám đốc Ban QLDA và yêu cầu nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực để đáp ứng đúng cam kết.

Tại hai dự án còn lại (ô đất HH-01 Nam hồ Linh Đàm và dự án Osaka Complex), đoàn kiểm tra đã đánh giá kỹ lưỡng điều kiện mặt bằng, hệ thống tường rào bảo vệ và vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra 4 dự án, UBND phường Hoàng Liệt cho thấy cách tiếp cận theo hướng kiểm tra đến đâu, xác định rõ tồn tại và yêu cầu khắc phục đến đó, thay vì chỉ nắm tình hình trên hồ sơ. Những yêu cầu cụ thể về nhân lực, máy móc, nghĩa vụ tài chính, ranh giới giải phóng mặt bằng, an toàn và vệ sinh môi trường được đặt ra trực tiếp với từng chủ đầu tư.

Công tác kiểm tra này cũng thể hiện vai trò của chính quyền cơ sở trong việc theo dõi, đôn đốc và kiểm soát tiến độ các dự án vốn ngoài ngân sách, góp phần đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng hiệu quả, hạn chế dự án kéo dài, chậm đưa vào khai thác và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.