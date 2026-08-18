Quảng trường Hồ Hoàn Kiếm: Ngã tư đắc địa và trục thương mại đặc biệt đang định hình tại trung tâm Thủ đô

Đây là một trong số rất ít lần trong nhiều thập kỷ qua Hà Nội tạo ra một không gian mở quy mô lớn ngay tại khu lõi trung tâm lịch sử. Và chính vì thế, những công trình có mặt tiền trực tiếp hướng ra không gian này tạo thành một tập hợp tài sản độc bản – gần như không thể tái tạo hay mở rộng thêm trong tương lai.

Toàn cảnh công trường nhìn từ văn phòng tòa nhà Leadvisors Place (góc đường ngã tư vàng Lý Thái Tổ – Trần Nguyên Hãn)

Từ cửa kính các tầng của Leadvisors Place, toàn bộ khu đất 2,14 ha hiện rõ trong tầm mắt – một tầm nhìn đắc địa hiếm có tại trung tâm Hà Nội. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), với ranh giới tiếp giáp trực tiếp hồ Hoàn Kiếm và ba tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn. Leadvisors Place đứng vững tại đúng “ngã tư vàng” này – trái tim Thủ đô – nơi mọi trục nhìn và dòng chảy thương mại đều hội tụ.

Cấu trúc đô thị của khu phố trung tâm vốn có mật độ xây dựng dày đặc và quỹ đất gần như đã đóng hoàn toàn. Khi một khoảng trống 2,14 ha được mở ra ngay lõi trung tâm, giá trị thực sự không nằm ở bản thân công viên, mà ở việc nó cố định vĩnh viễn tầm nhìn thoáng đãng và khả năng tiếp cận ưu việt cho những công trình bao quanh – tạo nên lợi thế cạnh tranh không thể sao chép.

Tại nút giao Lý Thái Tổ – Trần Nguyên Hãn, ba công trình Leadvisors Place, Gelex Tower và Fairmont Hanoi Hotel cùng có mặt tiền hướng thẳng ra không gian công cộng mới, không bị bất kỳ công trình nào che chắn. Đây chính là “trục Fairmont” đang định hình: một dải tài sản cao cấp liên hoàn, nơi mỗi tòa nhà đều sở hữu tầm nhìn và vị thế độc bản.

Góc nhìn từ hồ Hoàn Kiếm về phía quảng trường và trục thương mại mới, nơi các định chế tài chính, thương hiệu cao cấp mong muốn hiện diện.

Sự xuất hiện của Fairmont Hanoi Hotel tại đây là một chỉ dấu mạnh mẽ về đẳng cấp của vị trí. Thương hiệu này quản lý các khách sạn biểu tượng toàn cầu như The Plaza (New York), The Savoy (London) hay Fairmont Peace Hotel (Thượng Hải), và nổi tiếng khắt khe trong việc chọn địa điểm – chỉ đặt chân tại những tọa độ mang tính biểu tượng bậc nhất của mỗi thành phố. Quyết định chọn địa điểm của một nhà điều hành như vậy là một cách thẩm định vị trí độc lập, không đến từ phía các chủ đầu tư trong nước.

Khi hoàn thiện, quảng trường – công viên sẽ kết nối liền mạch với hồ Hoàn Kiếm, hình thành một quần thể văn hóa – du lịch – thương mại tập trung độc nhất vô nhị. Mặt bằng giá tại khu vực đã phản ánh trước kỳ vọng này: giá chào thuê văn phòng tại các tòa nhà quanh ngã tư vàng hiện ở mức 50 – 60 USD/m², và 200 – 300 USD/m² đối với mặt bằng thương mại tầng 1 – thuộc nhóm cao nhất được ghi nhận tại Hà Nội.

Điểm đáng lưu ý với thị trường không phải là mức giá hiện tại, mà là biên độ tăng trưởng còn lại. Ở các đô thị đã đi qua chu kỳ tương tự, việc hoàn thiện một không gian công cộng lớn tại lõi trung tâm thường kéo theo sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm tài sản có mặt tiền trực tiếp (như Leadvisors Place trên trục Fairmont) và phần còn lại của khu vực – một khoảng cách khó thu hẹp, vì nguồn cung này không thể tăng thêm.

Leadvisors Place - tòa nhà hạng A độc bản với hai mặt tiền tiếp giáp trực tiếp quảng trường tương lai

Leadvisors Place là tòa nhà hạng A đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE, sở hữu ba tầng hầm. Tòa nhà nằm trên hai mặt tiền tiếp giáp trực tiếp phạm vi quảng trường tương lai, đứng vững tại chính ngã tư vàng Lý Thái Tổ – Trần Nguyên Hãn, và hiện đang nămg trong nhóm có giá thuê cùng tỷ lệ lấp đầy cao nhất khu vực CBD Hà Nội.

Khi diện mạo mới của khu vực hồ Gươm hoàn thiện, nhóm công trình đứng trên vành đai trực tiếp của quảng trường sẽ là những tài sản mà thị trường khó có thể tạo thêm bản sao.