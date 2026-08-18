Điểm đặc biệt của lô 'đất vàng' ở Thủ Thiêm sắp được đấu giá

Từng đấu giá năm 2021



UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.4.HH thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Theo đó, lô đất này thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64 phường An Khánh, quận 2 (nay là phường An Khánh, TPHCM) với diện tích 6.446 m2.

Lô 1.K3.4.HH theo quy hoạch là đất hỗn hợp bao gồm nhóm nhà ở và dịch vụ. Trong đó: chức năng ở 95%, chức năng dịch vụ 5%, tầng cao tối đa là 6 tầng, chiều cao tối đa 24 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần. Quy mô dân số tối đa là 608 người.

Năm 2021 , lô 3-5 có giá khởi điểm hơn 578 tỷ đồng, tương đương khoảng 90 triệu đồng/m2 đất.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá là trong tháng 9/2026.

Giá khởi điểm lô đất dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng. Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá không quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định tại pháp luật về quản lý thuế.

Đáng chú ý, lô 1.K3.4.HH trước đây có tên gọi là lô đất 3-5. Lô đất này từng góp mặt trong phiên đấu giá 4 khu đất Thủ Thiêm ngày 10/12/2021. Khi đó, lô 3-5 có giá khởi điểm hơn 578 tỷ đồng, tương đương khoảng 90 triệu đồng/m2 đất.

Phiên đấu giá thu hút 21 đơn vị tham gia và trải qua 130 lượt trả giá trước khi Công ty CP Dream Republic trúng với mức 3.820 tỷ đồng, cao gấp khoảng 6,6 lần giá khởi điểm. Mức giá này tương đương gần 593 triệu đồng/m2 đất.

Giá khởi điểm tăng gấp 3 lần

Cũng trong phiên đấu giá ngày 10/12/2021, còn có 3 lô đất khác cũng được TPHCM tổ chức đấu giá. Cụ thể, lô 3-8 rộng hơn 8.500m2 được Công ty Sheen Mega trả 4.000 tỷ đồng. Lô 3-9 rộng hơn 5.000m2 được Công ty Bình Minh trả 5.026 tỷ đồng. Đỉnh điểm là lô 3-12 rộng hơn 10.000m2 được Công ty Ngôi Sao Việt - doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trả tới 24.500 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần giá khởi điểm.

Tổng cộng, 4 khu đất có giá khởi điểm khoảng 5.266 tỷ đồng nhưng được trả tới 37.346 tỷ đồng, cao hơn 7 lần so với giá ban đầu. Khi đó, phiên đấu giá Thủ Thiêm nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản.

Đến đầu năm 2022, Công ty Ngôi Sao Việt xin chấm dứt hợp đồng và chấp nhận mất tiền đặt trước đối với lô 3-12. Công ty Bình Minh sau đó cũng không tiếp tục thực hiện dự án tại lô 3-9.

Hai doanh nghiệp còn lại là Dream Republic và Sheen Mega đề nghị được chia tiền sử dụng đất thành 6 đợt để thanh toán từ tháng 4 đến tháng 9/2022 nhưng phương án này không được chấp thuận.

Với lần đấu giá này, giá khởi điểm dự kiến của lô đất 1.K3.4.HH đã tăng từ hơn 578 tỷ đồng lên gần 1.902 tỷ đồng.

Đến khi hết thời hạn 180 ngày, Công ty CP Dream Republic vẫn không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với lô 3-5. Kết quả trúng đấu giá sau đó bị hủy.

Như vậy, cả 4 doanh nghiệp thắng cuộc trong phiên đấu giá 37.346 tỷ đồng cuối cùng đều không thực hiện được hợp đồng. Tổng số tiền đặt trước của 4 doanh nghiệp hơn 1.051 tỷ đồng được xử lý theo quy định.

Với lần đấu giá này, giá khởi điểm dự kiến của lô đất 1.K3.4.HH đã tăng từ hơn 578 tỷ đồng lên gần 1.902 tỷ đồng, tương đương gấp khoảng 3,3 lần so với năm 2021. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng một nửa so với mức giá từng được Công ty CP Dream Republic trúng đấu giá cách đây gần 5 năm.

Theo quyết định, việc tổ chức đấu giá nằm trong kế hoạch của UBND TPHCM đối với 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Ngoài lô đất 1.K3.4.HH, TPHCM sẽ đấu giá thêm 7 lô đất khác.

Cụ thể, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích 31.995 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị. Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) với diện tích 8.568 m2 có chức năng là đất nhóm nhà ở quy hoạch. Lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) với diện tích 5.009 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch. Lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) có diện tích 10.059 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) với diện tích 700 m2 thuộc loại đất thương mại dịch vụ. Lô 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) có diện tích 74.393 m2 với chức năng đất dịch vụ cấp đô thị. Lô 1.K7.1.DV (trước đây là lô 7-17) có diện tích 1.500 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị.

Tổng diện tích của 8 lô đất đấu giá là 138.671 m2. Kế hoạch đấu giá 8 lô đất nêu trên dự kiến tiến hành trong 13 bước, trong đó phấn đấu thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 10/10.