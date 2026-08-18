Tin vui: Hà Nội triển khai dự án có hơn 8.000 căn nhà ở giá rẻ

Theo UBND TP Hà Nội, ngày 18/8, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội (tên thương mại Evergreen Premium) đã chính thức được khởi công.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội về thí điểm thực hiện khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Phúc Thịnh. Dự án có quy mô gần 40 ha, gồm 21 tòa nhà, dự kiến cung cấp hơn 8.000 căn hộ.

Theo quy hoạch, Evergreen Premium được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và tiện ích nội khu, gồm trường mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, bể bơi, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe và các không gian công cộng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô đang đạt những kết quả tích cực. Đến nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư 151 dự án với quy mô khoảng 135.400 căn hộ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố có 30 dự án được khởi công và đang triển khai, với khoảng 24.000 căn hộ.

Trong năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công 115 dự án thuộc chương trình phát triển nhà ở, trong đó có các dự án nhà ở xã hội. Phấn đấu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ, hướng tới cung ứng khoảng 25.000-27.000 căn hộ ra thị trường.

Thành phố cũng đẩy mạnh cơ chế “làn xanh”, cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng.

Phối cảnh dự án.

Được biết, Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 có tổng diện tích gần 40 ha. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích khoảng 9,7 ha, với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, giai đoạn này gồm 5 tòa chung cư cao 20 tầng, cung cấp tổng cộng 2.075 căn hộ nhà ở xã hội.

Nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, thuộc hành lang đô thị Nhật Tân - Nội Bài, dự án Tiên Dương 2 có lợi thế kết nối với trung tâm Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các khu vực phía Bắc Thủ đô thông qua hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu cùng các tuyến cầu theo quy hoạch như Nhật Tân, Đông Trù và Tứ Liên.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở có giá phù hợp trên địa bàn Hà Nội, nhất là cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội.