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Quá khủng: Không chỉ xây sân vận động lớn nhất thế giới, Vingroup sẽ triển khai tổ hợp Tennis - Pickleball - Padel lớn nhất hành tinh quy tụ gần 300 sân thi đấu

| | Bất động sản

Bên cạnh sân vận động VinFast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn sở hữu tổ hợp Tennis - Pickleball - Padel rộng hơn 40ha với gần 300 sân, được giới thiệu là lớn nhất thế giới về quy mô.

Ngày 14/8, Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 400ha, được định hướng trở thành tổ hợp thể thao - văn hóa - giải trí quy mô lớn, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện tầm cỡ như Olympic, ASIAD hay FIFA World Cup.

Không chỉ gây chú ý với sân vận động VinFast - Trống Đồng, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn quy hoạch hàng loạt công trình quy mô lớn khác. Nổi bật trong số đó là công viên Tennis - Pickleball - Padel rộng hơn 40ha, quy tụ khoảng 300 sân thi đấu và tập luyện, được Vingroup giới thiệu là lớn nhất thế giới về quy mô.

Tổ hợp này được phát triển nhằm đáp ứng cả nhu cầu tập luyện hằng ngày của người dân, du khách lẫn các vận động viên chuyên nghiệp. Với quy mô hàng trăm sân, nơi đây cũng được kỳ vọng đủ điều kiện tổ chức đồng thời nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế ở các bộ môn đang phát triển mạnh trên thế giới như tennis, pickleball và padel.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư hai sân golf 18 hố do các đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế cùng mạng lưới đường đạp xe với nhiều loại địa hình và độ dốc khác nhau, phục vụ cả luyện tập chuyên nghiệp lẫn trải nghiệm thể thao cộng đồng.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Bao quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng là hệ sinh thái thể thao đạt tiêu chuẩn tổ chức các đại hội thể thao quốc tế. Trong đó có sân vận động Olympic 40.000 chỗ, Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ và Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo sức chứa từ 4.000-5.000 chỗ.

Ngoài hệ thống công trình thể thao, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương còn được quy hoạch đồng bộ với khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực và nhà hát nhằm tạo thành hệ sinh thái phục vụ vận động viên, du khách và người hâm mộ.

Được biết, tâm điểm của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng rộng 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Theo Vingroup, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành, đồng thời sở hữu hệ mái che đóng mở tự động quy mô hàng đầu, được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA và ứng dụng nhiều công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo trong vận hành.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, hướng tới mục tiêu trở thành địa điểm đăng cai các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô quốc tế, đồng thời hình thành một cực phát triển mới ở phía Nam Hà Nội, định hình một điểm đến mới của châu Á – nơi thể thao kết nối cộng đồng, văn hóa hội nhập cùng thế giới; đồng thời khẳng định và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Văn Đoan

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