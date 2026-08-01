Diễn biến mới tại “siêu” cầu vượt sông Hồng 16.000 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Sun Group thi công

Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, sau gần 8 tháng thi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Dự án đã tổ chức 17 mũi thi công trên toàn tuyến, triển khai đồng thời các hạng mục từ cầu chính giữa sông, cầu dẫn đến các nút giao.

Theo báo cáo, tại cầu chính, 100% cọc khoan nhồi đã hoàn thành, 7/7 bệ trụ cũng đã hoàn tất. Đáng chú ý, 5 trụ cầu chính giữa sông – một trong những hạng mục phức tạp nhất hiện đạt khoảng 85-88% tiến độ. Riêng trụ TC2 đã lên cao độ +16,3 m.

Như vậy, các hạng mục liên quan đến cọc và bệ trụ đã hoàn thành, trong khi phần thân trụ tiếp tục được triển khai.

Sau gần 8 tháng thi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn tăng tốc (ảnh: Sun Group).

Theo đại diện đơn vị thi công, lực lượng trên công trường đang tập trung cho hạng mục tiếp theo là thi công vòm thép.

Dự kiến cuối tháng 8, đầu tháng 9, những nhịp vòm thép đầu tiên sẽ được lắp dựng, qua đó hình tượng vòm thép mang biểu tượng vô cực – điểm nhấn kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo sẽ bắt đầu hiện rõ giữa sông Hồng.

Song song với cầu chính, các hạng mục cầu dẫn và nút giao cũng được triển khai đồng bộ. Đến giữa tháng 8/2026, sản lượng thi công đã đạt gần 40%, vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Để duy trì nhịp thi công liên tục, dự án kết hợp công nghệ bê tông cốt thép với công nghệ kết cấu thép hiện đại, tổ chức thi công đồng thời trên bờ và dưới nước.

Phần vòm thép được chuẩn bị theo một dây chuyền riêng: Các cấu kiện thép lớn được chế tạo tại nhà máy, sau đó vận chuyển tới công trường để lắp dựng, kết nối liên tục trên hệ đà giáo bằng cẩu lớn đặt trên hệ nổi chuyên dụng.

Việc gia công trước một phần cấu kiện tại nhà máy và triển khai đồng thời các hạng mục dưới sông giúp các mũi thi công nối tiếp nhau, hạn chế thời gian chờ giữa các công đoạn và duy trì tiến độ chung.

Trước đó, các hạng mục quan trọng của trụ cầu chính giữa sông đã được đẩy nhanh để đảm bảo tiến độ trước thời điểm lũ tiểu mãn vào giữa tháng 6. Đây là giai đoạn bản lề giúp dự án duy trì thi công liên tục, tạo tiền đề để các trụ cầu chính hoàn thành và tiếp tục vươn cao.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group triển khai (ảnh: Sun Group).

Cầu Trần Hưng Đạo là cây cầu được xây dựng gần khu vực trung tâm nhất của Hà Nội, kết nối khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (cũ) với Long Biên (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group triển khai.

Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 4,18 km, trong đó cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép mang biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến có 3 nút giao gồm: nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh; và nút giao với đường Nguyễn Sơn, được thiết kế kết nối đồng bộ với hệ thống đường hiện hữu và phù hợp với quy hoạch.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng tạo tiền đề phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.

Dự án cũng góp phần giảm tải cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu vực trung tâm và phía Đông Hà Nội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch.