Sun Group đang xây công trình kỳ tích tại Đảo Ngọc, vượt ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ)

Điểm nhấn nổi bật nhất của Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc là ballroom rộng 11.050m2 với nhịp vượt không cột dài 81m, được thiết kế để tổ chức các hội nghị, triển lãm và sự kiện quy mô lớn.

Quy mô này vượt Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ), trung tâm hiện sở hữu ballroom lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 10.220m2, qua đó công trình tại Phú Quốc sẽ trở thành ballroom lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Trung tâm Hội nghị APEC là hạng mục trọng tâm trong tổ hợp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Công trình có diện tích bao phủ mái khoảng 52.000 m2, tổng diện tích sàn 107.000 m2, cao 37m, gồm 1 tầng hầm và 4 trạm đỗ xe.

Sau nhiều tháng thi công, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC đã bước vào giai đoạn tăng tốc. Hai hạng mục trọng điểm gồm Trung tâm Hội nghị APEC (S3) và Nhà biểu diễn đa năng - Nhà hát APEC (S2) đều đã hoàn thành phần khung chính và chuyển sang lắp dựng kết cấu thép, thi công cơ điện cũng như hoàn thiện kiến trúc.

Nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn 67.720 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi (Ảnh: Sun Group).

Trong đó, Trung tâm Hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng bê tông cốt thép, 93% kết cấu thép và khoảng 58% công tác xây tô. Nhà hát APEC cũng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép, từng bước định hình không gian sân khấu và các khu chức năng bên trong.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài của hai công trình sẽ hoàn thành trước 30/10/2026. Sau mốc này, dự án sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị và chạy thử, hướng tới hoàn thành toàn bộ trước 30/3/2027.

Không chỉ tăng tốc thi công Trung tâm Hội nghị APEC, Phú Quốc còn đồng loạt triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đây là sự kiện ngoại giao, kinh tế quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đề xuất, khoảng 30 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 220.000 tỷ đồng sẽ được triển khai, tập trung vào hạ tầng giao thông, đô thị và các công trình phục vụ sự kiện, tạo nền tảng để nâng tầm đảo ngọc thành trung tâm du lịch, dịch vụ và hội nghị quốc tế.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được mở rộng lên quy mô khoảng 1.050ha, nâng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm vào năm 2027 và hướng tới 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2050.

Cùng với đó, tuyến ĐT.975 dài khoảng 17,7km, rộng 62m với 10 làn xe sẽ trở thành trục kết nối chiến lược giữa sân bay và Nam đảo, trong khi tuyến metro đô thị dài khoảng 18km, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, có khả năng vận chuyển hơn 4.500 hành khách mỗi giờ, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay, trung tâm đô thị, các khu du lịch và khu vực tổ chức sự kiện.

Khi hoàn thành, hệ thống hạ tầng đồng bộ này sẽ nâng cao năng lực đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc sau APEC 2027.