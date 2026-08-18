Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây tòa tháp 45 tầng hiện đại hàng đầu châu Á giữa đại đô thị 6.200ha, tổng vốn gần 18 tỷ USD

Ngày 19/12/2025, Tập đoàn Vingroup khởi công Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD, quy mô khoảng 6.200 ha.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được giới thiệu với hệ thống 47 tiện ích quy mô lớn, chia thành 3 lớp giá trị gồm 5 tiện ích xanh kiến tạo môi trường sống, 10 tiện ích điểm nhấn mang tính biểu tượng và 32 tiện ích đa dạng.

Một trong những điểm nhấn của dự án là Tòa tháp văn phòng Wonder Tower 45 tầng hiện đại hàng đầu Châu Á.

Theo định hướng phát triển, Wonder Tower hướng tới cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, startup và các tập đoàn quốc tế, qua đó góp phần hình thành một trung tâm đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Bắc. Việc quy tụ chuyên gia, startup và các tập đoàn tại cùng một khu vực được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao lưu, hợp tác và hình thành hệ sinh thái kinh doanh.

Điểm khác biệt của Wonder Tower nằm ở sự kết hợp giữa kiến trúc và công nghệ. Tòa tháp được định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý, nhằm tối ưu hệ thống an ninh và điều phối giao thông nội bộ.

Theo xu hướng phát triển văn phòng xanh, công trình chú trọng sử dụng năng lượng sạch và vật liệu thân thiện với môi trường. Không gian bên trong được thiết kế theo hướng mở, với diện tích mặt sàn linh hoạt, có thể điều chỉnh theo nhu cầu của nhiều mô hình doanh nghiệp, từ startup đến các tập đoàn đa quốc gia.

Với vai trò là một tổ hợp văn phòng quy mô lớn, Wonder Tower được kỳ vọng góp phần định hình lại diện mạo bất động sản thương mại tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, đưa dự án từ mô hình khu đô thị đơn thuần hướng tới một hệ sinh thái đô thị tích hợp giữa nhà ở, thương mại, dịch vụ và giao thông.

Tác động này giúp Wonder Tower có khả năng thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn tài chính, ngân hàng và công nghệ cao. Sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn có thể tạo thêm nhu cầu đối với mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, dịch vụ chuyên môn và các hoạt động thương mại liên quan.

Bên cạnh đó, việc thu hút chuyên gia, đối tác và khách công vụ từ các địa phương khác đến làm việc có thể thúc đẩy nhu cầu lưu trú ngắn và dài hạn, từ căn hộ dịch vụ đến khách sạn và căn hộ cho thuê cao cấp.

Vị trí và quy mô của Wonder Tower cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho các mặt bằng kinh doanh, thu hút nhóm dịch vụ tài chính, bảo hiểm, hàng không và các thương hiệu dịch vụ cao cấp.

Hiệu ứng lan tỏa không chỉ giới hạn trong phạm vi dự án. Khi dòng doanh nghiệp và người lao động chất lượng cao tập trung về đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm đến để tận dụng nguồn khách hàng, nhu cầu tiêu dùng và khả năng kết nối liên vùng mà khu đô thị mang lại.

Tòa tháp văn phòng Wonder Tower 45 tầng là một trong những điểm nhấn của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Về tổng thể Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long), ﻿dự án nằm gần nút giao cao tốc Hà Nội - Móng Cái, cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, đồng thời kết nối thuận lợi với cảng Cái Lân, Khu công nghiệp Quảng Yên, sân bay Vân Đồn và chuỗi đô thị ven biển.

Dự kiến khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành vào năm 2028, thời gian di chuyển từ dự án đến trung tâm Hà Nội sẽ rút xuống còn khoảng 23 phút; kết nối tới Sân bay quốc tế Gia Bình trong tương lai dự kiến chỉ khoảng 15 phút.

Theo quy hoạch, Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ sở hữu quần thể 12 sân golf quy mô khoảng 950 ha, công viên câu cá rừng ngập mặn, hệ thống khách sạn mang thương hiệu quốc tế, casino, bến du thuyền và nhiều tiện ích du lịch - nghỉ dưỡng khác.

Hiện công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng. Các tuyến đê bao, trục giao thông khung cùng một số phân khu chức năng đã dần hình thành, bước đầu thể hiện cấu trúc của một đô thị biển hiện đại với sự phân tách rõ ràng giữa khu ở, khu dịch vụ và các vùng sinh thái mặt nước.