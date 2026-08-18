Chỉ dài 2,2 km nhưng cần tới 7.800 tỷ đồng để triển khai, tuyến đường "đắt nhất hành tinh" tại Việt Nam chuẩn bị đón cột mốc quan trọng vào đầu tháng 9

Sau nhiều năm triển khai, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị thông xe. Theo kế hoạch, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ được thông xe trước dịp Quốc khánh 2/9. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện để toàn bộ dự án về đích trong năm 2026.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,2 km, kết nối nút giao Ô Chợ Dừa với nút giao Voi Phục, đi qua hàng loạt trục giao thông huyết mạch của Hà Nội như Cát Linh, Đê La Thành, Giảng Võ, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Đây cũng là đoạn tuyến cuối cùng giúp khép kín Vành đai 1 tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Dù chỉ dài 2,2 km, dự án có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng cho mỗi mét đường. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng lên tới khoảng 6.000 tỷ đồng, chiếm hơn 75% tổng vốn đầu tư.

Nguyên nhân là tuyến đường đi qua khu vực nội đô có mật độ dân cư cao, đồng thời nằm trên quỹ đất thuộc nhóm đắt đỏ nhất Hà Nội.

Sau khi mặt bằng được bàn giao vào cuối năm 2025, quá trình thi công đã được đẩy nhanh.

Theo ghi nhận, công trường hiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động, triển khai đồng thời trên nhiều mũi thi công nhằm hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Hai cầu vượt trên tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, tại cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ, các nhà thầu đang tập trung thi công, đúc dầm ở nhịp giữa.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến thường xuyên ùn tắc như Đê La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ, đồng thời hoàn thiện hệ thống Vành đai 1 qua khu vực trung tâm Hà Nội.

Hiện khu vực này tập trung nhiều dự án nhà ở, văn phòng và thương mại có giá trị cao như The Gloria by Silk Path, Vinhomes Gallery Giảng Võ, chung cư Thành Công cùng nhiều tòa nhà nằm trên các trục Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Liễu Giai.