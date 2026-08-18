Từ thể thao đến trải nghiệm, CaraWorld từng bước hình thành nhịp sống đô thị biển

Gần 40 đội tranh tài tại Giải Thể thao CaraWorld mở rộng

Giữa không gian tràn đầy năng lượng gió biển của những ngày giữa tháng 8, Giải Thể thao CaraWorld mở rộng được tổ chức từ 6h sáng đến 6h chiều ngày 15/8/2026 tại đô thị biển CaraWorld (Cam Ranh), thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ nhân viên, đối tác và các đại lý bất động sản trên khắp cả nước. Tiếng cổ vũ bên sân bóng, những pha đôi công tốc độ cao trên sân pickleball, các màn phối hợp ăn ý ở khu bóng chuyền và sự đồng lòng trong phần thi kéo co đã tạo nên một ngày hội hào hứng, sôi động giữa không gian biển Bãi Dài.

Với quy mô tổ chức bài bản, giải đấu thu hút khán giả yêu thể thao với những màn tranh tài kịch tính đến từ gần 40 đội chơi ở 4 bộ môn gồm bóng đá, bóng chuyền, pickleball và kéo co. Trong đó, môn thể thao thời thượng Pickleball chứng tỏ sức hút vượt trội khi có số lượng đăng ký lên đến 16 đội đôi tham gia tranh tài. Trên sân, những pha bóng chéo sân đẹp mắt đã liên tục nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ khán đài.

Không khí sôi động được đẩy lên đến cực đỉnh trước những pha đập bóng không thể đẹp mắt hơn

Ở các môn thể thao truyền thống đề cao tính tập thể, sức nóng cũng không hề kém cạnh. 8 đội bóng đá nam (sân 7 người) và 4 đội bóng chuyền đã mang đến những trận cầu mãn nhãn, phối hợp nhịp nhàng. Vào buổi chiều, không khí ngày hội được đẩy lên cao trào với phần thi kéo co đầy kịch tính của 8 đội trong những tiếng reo hò không dứt, khép lại một ngày tranh tài sôi động tại tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn bậc nhất bên Bãi Dài.

Anh Đức Minh - vận động viên tham gia thi đấu giải bóng đá của khối đại lý, cho biết ấn tượng với không gian tổ chức và hệ thống sân tập tại CaraWorld: "Chơi thể thao trên sân tập hiện đại, giữa không gian Bãi Dài mang lại cảm giác rất khác, rất "chill". Sau trận đấu, mọi người còn tiếp tục rủ nhau ra bãi biển vui chơi, ăn uống, rồi về nghỉ ngơi tại khách sạn ngay trong khu nghỉ dưỡng. Với tôi, cách kết hợp như vậy rất lý tưởng cho cả những buổi giao lưu thể thao lẫn chuyến đi cùng gia đình, bạn bè. Ngoài ra, cửa hàng thể thao trong Golf Links Cam Ranh hay siêu thị CaraMart là nơi chúng tôi có thể tìm kiếm vật dụng thi đấu cần thiết".

Chị Minh Thu, cổ động viên của Tiểu đoàn 458 Vùng 4 Hải quân (phường Bắc Cam Ranh) chia sẻ "Không khí thi đấu rất tuyệt vời, sân bãi rất mới và có nhiều cảnh quan đẹp khiến tiếp thêm động lực cho các đội thi. Điểm thú vị của giải đấu là người chơi có thể kết hợp hoạt động thể thao với trải nghiệm biển, ẩm thực và lưu trú ngay trong đại đô thị".

Giải đấu khép lại với những dấu ấn về tinh thần giao lưu, kết nối giữa các lực lượng đồng hành cùng CaraWorld và góp phần tạo thêm sức sống cho đô thị biển.

Ông Lại Thế Đồng, Giám đốc Hành chính Tập đoàn KN Holdings đại diện Ban tổ chức trao giải cho các tập thể đạt giải bộ môn bóng đá

Có thể nói, hệ tiện ích thể thao từng bước tham gia sâu hơn vào hoạt động của điểm đến, phục vụ các chương trình cộng đồng, sự kiện doanh nghiệp và giải đấu quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực vận hành và sức hấp dẫn dài hạn của toàn đô thị.

Từ chuỗi tiện ích thể thao đến sức sống đô thị biển CaraWorld

Một giải đấu chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng giá trị của hệ tiện ích thể thao nằm ở khả năng được sử dụng thường xuyên cho nhiều nhóm khách khác nhau. Tại CaraWorld, sân bóng đá, bóng chuyền, pickleball... không chỉ phục vụ các giải đấu mà còn có thể trở thành không gian luyện tập, giao lưu doanh nghiệp, hoạt động cộng đồng và trải nghiệm thể thao trong các kỳ nghỉ.

Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để Giải Thể thao CaraWorld mở rộng tiếp nối chuỗi hoạt động gắn với thể thao, giải trí và phong cách sống ngoài trời đã được tổ chức tại Bãi Dài trong những năm qua. Trước đó, Cara Run từng quy tụ hàng nghìn người yêu chạy bộ, Bike Week Vietnam thu hút đông đảo cộng đồng mô tô, còn Summer Hits liên tục bổ sung các hoạt động vận động, vui chơi và giải trí bên biển. Việc tổ chức đều đặn các sự kiện cộng đồng, lễ hội và hội thao đã và đang góp phần hình thành đời sống sôi động tại CaraWorld.

Nhiều sự kiện lớn thường xuyên được tổ chức tại CaraWorld - điểm hẹn của cộng đồng yêu thể thao và các hoạt động ngoài trời

Đặc biệt, hệ tiện ích thể thao tại CaraWorld được phát triển trong không gian nghỉ dưỡng ven biển Bãi Dài, kết nối trực tiếp với chuỗi tiện ích quy mô lớn của đại đô thị. Sau những giờ tập luyện hoặc thi đấu, du khách có thể tiếp tục vui chơi tại CaraBeach, thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng tại Wyndham Grand KN Cam Ranh hay trải nghiệm KN Golf Links 27 hố. Sự liên kết liền mạch giữa thể thao, biển, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn trong suốt kỳ nghỉ và có thêm lý do để du khách đến, ở lại và trải nghiệm nhiều hơn. Ở góc độ vận hành, hệ sinh thái tiện ích đa dạng đồng thời tạo thêm dự địa cho các mô hình kinh doanh dịch vụ - thương mại trong quần thể, khai thác hiệu quả cũng như tối ưu hóa dòng khách; và hướng tới hình thành một điểm đến có hoạt động đa dạng hơn trong nhiều thời điểm trong năm.

Hệ tiện ích thể thao kết nối với không gian biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách tại Bãi Dài

Bên cạnh việc liên tục tổ chức các sự kiện cộng đồng, CaraWorld đang tiếp tục hoàn thiện một hệ sinh thái đủ đa dạng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng nhu cầu trải nghiệm, sử dụng dịch vụ và duy trì sức hút ngoài mùa cao điểm. Cùng với hệ thống nghỉ dưỡng, golf, ẩm thực, giải trí và các nhiều công trình tiện ích như Cara Water Park, bến du thuyền quốc tế và các tổ hợp lưu trú, giải trí mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới - được kỳ vọng, đưa CaraWorld thành đô thị biển năng động, vận hành quanh năm và có sức hấp dẫn dài hạn, tiến gần hơn tới định hướng trở thành điểm đến giải trí – nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Bãi Dài.