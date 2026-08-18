Hà Nội: Hơn 4.000ha đất của các Công ty nông, lâm trường chưa bàn giao

Ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp về công tác quản lý, bàn giao đất nông, lâm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin: Hiện nay có 17 đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường (gồm 16 Công ty nông, lâm trường và 1 Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây).

Tổng diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng là 8.385,59 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 4.329,54 ha; đất phi nông nghiệp là 4.053,71 ha; đất chưa sử dụng là 2,34 ha.

Công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường hiện còn nhiều tồn tại như: Hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ; việc bàn giao đất sau cổ phần hóa còn chậm; nhiều đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa lập phương án sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024…

Một vụ vi phạm xây dựng tại đất do nông trường do Công ty cổ phần Việt Mông quản lý. Ảnh: Đỗ Minh

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các Công ty nông, lâm trường thực hiện bàn giao ngay những diện tích đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng (tổng diện tích khoảng 4.056,05 ha) cho UBND cấp xã tiếp nhận.

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội, thời gian qua, các Công ty nông, lâm trường cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương để tiến hành công tác bàn giao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá bước đầu đã có kết quả nhưng vẫn còn hạn chế, chưa thống nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh: Việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất nông, lâm trường có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các Công ty tổ chức tiếp nhận bàn giao nguyên trạng theo hiện trạng toàn bộ diện tích đất nông, lâm trường; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 15/9.

Ông Bùi Duy Cường đề nghị Thanh tra thành phố chủ trì rà soát, phân loại các kiến nghị, kết luận thanh tra về đất nông, lâm trường; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Lãnh đạo Hà Nội giao cơ quan Thuế và các sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường; tránh thất thu ngân sách Nhà nước...