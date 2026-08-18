Tăng tốc thi công siêu nút giao 2 cao tốc kết nối với sân bay Long Thành
Theo Lương Ý/VTC News |
18-08-2026 - 13:51 PM |
Bất động sản
Hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động để hoàn thiện nút giao Quốc lộ 51, Tân Hiệp, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu để kịp thông xe.
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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