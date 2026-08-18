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Đề xuất phương án lưu thông trên đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

| | Bất động sản

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội vừa báo cáo Sở Xây dựng phương án thông xe kỹ thuật, lưu thông trên toàn tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 2-9-2026.

Khoảng 200m Vành đai 1, đoạn từ nút giao Voi Phục đến Bệnh viện Nhi Trung ương đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Ảnh: Đặng Ngân

Theo phương án do Ban quản lý dự án đề xuất, đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, dài khoảng 645m, dự kiến tổ chức thông xe trên toàn bộ mặt cắt đường rộng 50m, ngoại trừ phạm vi rào chắn phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ.

Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, giao thông tiếp tục được tổ chức theo phương án hiện nay để phục vụ thi công cầu vượt.

Đoạn từ nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 735m sẽ tổ chức giao thông phía bên trái tuyến với mặt cắt đường rộng từ 7-18m. Phần diện tích còn lại tiếp tục được quây rào để phục vụ thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, phương án tổ chức giao thông hiện nay tiếp tục được duy trì để phục vụ thi công cầu vượt.

Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, dài khoảng 240m, sẽ được tổ chức giao thông theo hai hướng. Bên trái tuyến có mặt cắt đường từ 6-15m, phần còn lại tiếp tục quây rào phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Trong khi đó, bên phải tuyến tổ chức giao thông trên đường La Thành hiện trạng do khu vực này còn vướng mặt bằng phục vụ thi công cầu vượt nên chưa thể tổ chức thi công.

Với đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục, dài khoảng 355m, dự kiến tổ chức thông xe trên toàn bộ mặt cắt đường rộng 50m.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội mới

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