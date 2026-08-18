Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ đoạn lừa đảo của nữ môi giới bất động sản

| | Bất động sản

Với thủ đoạn dựng kịch bản mua bán đất để chiếm đoạt tiền đặt cọc; giả chuyện người thân gặp nạn để vay tiền và quỵt cước của nhiều tài xế taxi, Đậu Thị Huyền Trang đã chiếm đoạt hơn 1,37 tỷ đồng của 11 người.

Ngày 17/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, Trang cần tiền trả nợ, tiêu xài nên thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra tình trạng “sốt đất” tại xã Đan Hải và Việt Xuyên, Trang đưa thông tin gian dối về các thửa đất không thuộc sở hữu của mình, lập hợp đồng đặt cọc giả để nhận tiền của người mua.

Bị cáo Đậu Thị Huyền Trang tại phiên xử.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng của 4 người. Sau đó, Trang tiếp tục bịa chuyện người thân bị tai nạn, bệnh nặng để vay tiền của các tài xế taxi. Khi xuống xe, bị cáo viện lý do tài khoản ngân hàng bị lỗi hoặc gửi hình ảnh chuyển khoản giả để không trả tiền. Trang chiếm đoạt và quỵt cước hơn 29,3 triệu đồng của 7 tài xế.

Tổng cộng, Trang chiếm đoạt hơn 1,379 tỷ đồng của 11 bị hại tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Số tiền này được bị cáo sử dụng để trả các khoản vay trực tuyến và chi tiêu cá nhân.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Huyền Trang 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 1,379 tỷ đồng cho 11 bị hại.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính

Tòa nhà 4 mặt tiền nằm ngay chợ Bến Thành đình trệ hơn 10 năm lột xác ngoạn mục: 9 tháng xây 20 tầng, đã bắt đầu lắp kính Nổi bật

Việt Nam sở hữu một khu vực cao 1.200m so với mực nước biển, không khí mát mẻ quanh năm ví như “Đà Lạt thu nhỏ”, được đề xuất xây thêm khách sạn 5 sao sau khi Sun Group đổ bộ

Việt Nam sở hữu một khu vực cao 1.200m so với mực nước biển, không khí mát mẻ quanh năm ví như “Đà Lạt thu nhỏ”, được đề xuất xây thêm khách sạn 5 sao sau khi Sun Group đổ bộ Nổi bật

Sau hơn 1 năm thi công, đại công trình 22.000 tỷ đồng có thể đón 50 triệu khách mỗi năm do Sun Group đầu tư đang triển khai ra sao?

Sau hơn 1 năm thi công, đại công trình 22.000 tỷ đồng có thể đón 50 triệu khách mỗi năm do Sun Group đầu tư đang triển khai ra sao?

14:17 , 18/08/2026
Chỉ dài 2,2 km nhưng cần tới 7.800 tỷ đồng để triển khai, tuyến đường "đắt nhất hành tinh" tại Việt Nam chuẩn bị đón cột mốc quan trọng vào đầu tháng 9

Chỉ dài 2,2 km nhưng cần tới 7.800 tỷ đồng để triển khai, tuyến đường "đắt nhất hành tinh" tại Việt Nam chuẩn bị đón cột mốc quan trọng vào đầu tháng 9

13:58 , 18/08/2026
Tăng tốc thi công siêu nút giao 2 cao tốc kết nối với sân bay Long Thành

Tăng tốc thi công siêu nút giao 2 cao tốc kết nối với sân bay Long Thành

13:51 , 18/08/2026
Từ thể thao đến trải nghiệm, CaraWorld từng bước hình thành nhịp sống đô thị biển

Từ thể thao đến trải nghiệm, CaraWorld từng bước hình thành nhịp sống đô thị biển

13:30 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên